Consilierul în nutriție al președintelui Donald Trump, dr. Ben Carson, a afirmat că copiii ar trebui să mănânce alimente proaspete, direct din pământ, apoi a sugerat în glumă hot dogii ca opțiune.

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Ben Carson: „Ce-ar fi dacă le-am prezenta alimente proaspete, direct din pământ?”

Luni, în cadrul unui eveniment de promovare a meselor școlare nutritive provenite de la fermierii locali, dr. Ben Carson a vorbit despre importanța de a-i învăța pe copii de unde provine mâncarea lor și de a-i lăsa să guste legume direct din pământ.

„Îmi amintesc că, acum câteva luni, secretarul (n.r. Agriculturii) Brooke Rollins și cu mine am mers la o școală și le-am dat copiilor lapte integral. Au fost pur și simplu uimiți. Au spus: «Nu știam că laptele poate avea un gust atât de bun!» Și ce-ar fi dacă le-am prezenta alimente proaspete, direct din pământ? Să-i învățăm, să le creăm aceste legături cu fermierii, astfel încât să învețe despre sol. Să învețe despre irigații. Să învețe despre efectul pe care îl au acestea asupra recoltelor lor”, a spus Carson, potrivit Independent.

Carson a enumerat apoi câteva exemple de alimente pe care copiii le-ar putea consuma în aceste ferme, printre care hot dogii.

„Au ocazia să mănânce o roșie proaspăt culeasă de pe plantă. Sincer să fiu, este un aliment diferit de cel pe care îl găsești în magazin. Porumb dulce proaspăt… și hot-dog”, a spus Carson, stârnind râsete imediat după ce un câine a lătrat în public. „Dar ce diferență face când pot gusta aceste lucruri! Nu vor mai avea poftă de alimentele nesănătoase care sunt atât de răspândite în societatea noastră.”

Cine este Ben Carson și cum a apărut controversa hot dogilor

Carson, fost neurochirurg și adversar al lui Trump în timpul alegerilor prezidențiale din 2016, a depus jurământul în funcția de consilier național pentru nutriție, sănătate și locuințe în cadrul Departamentului Agriculturii în septembrie anul trecut. De asemenea, a ocupat funcția de secretar al Departamentului Locuințelor și Dezvoltării Urbane al lui Trump în timpul primului său mandat prezidențial.

Comentariul său privind alimentația copiilor vine în contextul în care echipa lui Trump promovează mișcarea „Make America Healthy Again” („Să facem America din nou sănătoasă”), care analizează cu atenție alimentele ultraprocesate.

Ce prevede campania „Make America Healthy Again”

Luni, Carson s-a aflat la sediul Departamentului Agriculturii din Washington, D.C., pentru a susține noua inițiativă „Harvest to Hallways” a lui Brooke Rollins și a secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., ca parte a agendei MAHA a administrației.

Inițiativa va include o investiție de 50 de milioane de dolari în cantinele școlare, care, în parte, va contribui la achiziționarea de echipamente noi, precum și subvenții de până la 25 de milioane de dolari pentru școli, pentru a le oferi copiilor alimente cultivate local.