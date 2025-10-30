Prima pagină » Actualitate » Recomandările Consiliului Europei pentru România. Aplicarea unui sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT

30 oct. 2025, 08:32, Actualitate
Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI) a realizat joi un raport în care recomandă României să pună în aplicare un sistem de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli, dar și să colecteze date defalcare pe gen privind astfel de incidente.

Cu ce recomandări vine Consiliul Europei pentru România

Organismul de combatere a rasismului mai recomandă autorităților române, elaborarea, în următorii doi ani, a unui cadru legal prin care să reglementeze în mod explicit condițiile și procedura pentru recunoașterea juridică a genului și să stabilească orientări clare pentru furnizarea asistenței medicale afirmative din perspectiva genului.

Sursa foto: Profimedia images – Imagine cu rol ilustrativ

Aceste recomandări sunt incluse în raportul ECRI care va evalua progresele făcute de România în cadrul său juridic și instituțional, precum și în politicile și practicile de prevenire și combatere a discursului de ură rasist și anti-LGBTI, a infracțiunilor motivate de ură și a discriminării grupurilor aflate în situații de vulnerabilitate, cum ar fi romii, persoanele LGBTI, migranții și persoanele cu antecedente migratorii, relatează Agerpres.

Va fi analizată situația României până la mijlocul lunii martie a acestui an și va evalua implementarea recomandărilor prioritare în decursul următorilor doi ani.

ECRI a subliniat că, de la cel mai recent raport al său, din 2019, România a înregistrat progrese în mai multe domenii.

Funcțiile și atribuțiile Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNDC) sunt în mare parte conforme cu recomandările generale ale ECRI pentru organismele de egalitate, dar resursele sale financiare și umane rămân insuficiente, atrage atenția documentul.

Au fost înregistrate și progrese în promovarea educației incluzive și în stabilirea unei proceduri pentru a gestiona cazurile de violență școlară, inclusiv hărțuirea fizică și cibernetică.

Din raport reiese și faptul că a fost adoptată o lege penală specifică privind măsurile de prevenire și combatere a pozițiilor anti-romi, iar autoritățile au adoptat o abordare mai coordonată pentru a combate discursul instigator la ură și infracțiunile motivate de ură, inclusiv prin adoptarea a două strategii de prevenire și combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

Problema discriminării persoanelor LGBT încă persistă

De asemenea, raportul atrage atenția că discriminarea împotriva persoanelor LGTBI persistă, dar și că cuplurile de același sex încă nu beneficiază de nicio recunoaștere legală. Cadrul legal nu definește clar condițiile și procedurile pentru recunoașterea legală a genului și nu există ghiduri specifice pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului, mai notează ECRI.

