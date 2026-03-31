Record istoric pe calea ferată din România. Un tren a parcurs distanța dintre Sighișoara și Simeria în doar 81 de minute

Bianca Dogaru
Asociația Pro Infrastructură a anunțat luni o performanță neașteptată pentru transportul feroviar din România. Un model Alstom Coradia a reușit să parcurgă cei 169 de kilometri ai traseului într-un timp record, de numai 81 de minute.

Garnitura a plecat din Sighișoara cu o întârziere de 19 minute, dar a ajuns la destinație aproape la timp. Mecanicul a reușit să recupereze un sfert de oră pe traseu.

„Nou record de viteză pe Sighișoara-Simeria: 125 km/h în medie cu 3 opriri. O fărâmă de speranță într-o mare de frustrare pe calea ferată: o ramă electrică modernă scoate 81 de minute între Simeria și Sighișoara, fiind cu vreo 38% mai rapidă ca trenurile din anul de grație 1995. Și mai e loc de îmbunătățire!”, susțin luni reprezentanții Asociației Pro Infrastructură.

Recordul anterior fusese stabilit în vara anului 2023 de trenul internațional „Dacia”, care parcusese aceeași distanță în 96 de minute.

„Garniturile Alstom Coradia au prevăzute în Mers 96 de minute între Sighișoara și Simeria, cu 160 km/h. Mersul este ceva mai optimist decât în 2023. Însă observați că încă sunt multe rezerve: trenul a plecat cu 19 min întârziere din Sighișoara și a ajuns cu doar 4 min întârziere în Simeria, deci a recuperat un sfert de oră”, adaugă reprezentanții asociației.

Specialiștii avertizează însă că trenurile ar putea merge chiar mai repede dacă firmele care se ocupă de semnalizare ar ajunge la un consens tehnic.

„Sectorul Orăștie-Simeria (17 km) este în continuare limitat la 120 din cauza lucrărilor la semnalizare. Solicităm celor de la Alstom și Siemens să ajungă rapid la un consens ca să se poată ridica și acest tronson la 160. Ba chiar se poate și mai bine! Alstom Coradia și toate trenurile și locomotivele PNRR încetinesc aparent inexplicabil la intrarea în Mediaș, unde pe un sens se circulă cu 40 km/h pe un kilometru”, mai adaugă aceștia

