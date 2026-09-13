Toți salvamontiștii din Argeș au fost mobilizați pentru recuperarea unui turist polonez mort în Munții Făgăraș. Bărbatul în vârstă de 50 de ani a căzut în zona Vârfului Mircii, de la circa 200 de metri, seara trecută.

Salvamontiștii din Argeș intervin alături de colegii din Sibiu, în cursul acestei zile. Misiunea este dificilă, iar turiștii sunt avertizați că alte intervenții ar putea fi întârziate duminică, 13 septembrie. Noaptea trecută, operațiunea de recuperare a fost una foarte dificilă, mai ales că intervenția s-a desfășurat pe timp de noapte, în condiții nevaforabile din pricina vremii. Din acest motiv, intervenția a fost reluată astăzi, 13 septembrie.

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”Toţi salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, sunt, de ieri după-amiază, mobilizaţi într-o misiune dificilă în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal”, au arătat reprezentanţii Salvamont Argeş.

Salvamontiștii fac apel la turiști

Echipele Salvamont Argeş şi Salvamont Sibiu acţionează în misiunea de recuperare a trupului turistului polonez. Zona este expusă și dificilă. Salvamontiștii avertizează că intervențiile în alte zone ar putea fi întârziate, după ore întregi petrecute pe munte. Echipele sunt obosite, dar continuă misiunea de recuperare. Salvatorii le recomandă turiștilor să evite traseele dificile și zonele expuse și să nu își supraestimeze capacitatea fizică.

”Zona este foarte expusă şi dificilă, iar salvatorii montani sunt pe munte de multe ore, după o noapte de intervenţie. Oboseala este mare, însă întreaga echipă rămâne concentrată asupra misiunii. În aceste condiţii, vă rugăm să înţelegeţi că eventualele intervenţii solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal. Vă rugăm să nu vă supraestimaţi puterile, să evitaţi traseele dificile şi zonele expuse şi să vă planificaţi cu responsabilitate fiecare drumeţie. Salvatorii montani sunt oameni. Şi ei obosesc. Astăzi, toţi sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei”, a arătat sursa citată.

Sursă foto: Salvamont Argeș