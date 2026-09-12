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Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”

Alina Șerban, Premiul publicului la Festivalul de la Veneția, cu filmul său „Eu contez”
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Lungmetrajul „Eu contez” („I Matter”), scris și regizat de românca Alina Șerban, a câștigat sâmbătă seară Premiul publicului „Armani beauty” în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Filmul în limbile română și romani este o coproducție România-Germania-Belgia și reprezintă debutul Alinei Șerban în regie.

Alina Șerban este prima regizoare romă din România care prezintă un lungmetraj în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Filmul povestea Rebecăi, o tânără romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Ea își pune speranțele în eliberarea tatălui său din închisoare, convinsă că acesta îi va putea oferi stabilitatea și sentimentul de familie pe care și le dorește. Trecerea la viața independentă se dovedește însă mai dificilă decât se aștepta.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Alexandru Stancu, Alina Berzunțeanu și Natalia Călin, alături de 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Filmul „Eu contez” a fost selectat în secțiunea Venice Spotlight, secțiune dedicată filmelor caracterizate prin inovație și creativitate.

Alina Șerban a mai fost prezentă și la ediția din 2023 a Festivalului de Film de la Veneția, în secțiunea Orizzonti, parte din distribuția lungmetrajului „Housekeeping for Begginers”, în regia lui Goran Stolevski.

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția s-a desfășurat în perioada 2-12 septembrie 2026.

Sursa foto: PROFIMEDIA

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