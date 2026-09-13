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Cum au ajuns să plătească românii de două ori pentru a o vedea pe Oana Țoiu în America. Statul român a finanțat cu 300.000 de lei un eveniment la care participă și ministrul de Externe. Organizatorul „a omis” să specifice finanțarea și cere până la 600$ pe biletul de intrare

Luiza Dobrescu
Cum au ajuns să plătească românii de două ori pentru a o vedea pe Oana Țoiu în America. Statul român a finanțat cu 300.000 de lei un eveniment la care participă și ministrul de Externe. Organizatorul „a omis” să specifice finanțarea și cere până la 600$ pe biletul de intrare
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Săptămâna viitoare, la Chicago, începe summitul comunității române din America de Nord 2026, un eveniment organizat de Romanian United Foundation, la care vor participa personalități precum Andreea Răducan și Cristian Mungiu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Biletele pentru eveniment variază între 200 și 600 de dolari, deși a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu 300.000 de lei.

Acest lucru nu este specificat nicăieri în prezentarea summit-ului și există suspiciunea rezonabilă că acest lucru nu e doar o „eroare de comunicare.”

Organizatorul, Romanian United Foundation, este unul dintre principalii susținători ai ONG-urilor cu înclinații #Rezist: Declic, Funky Citizens, VedemJust și Recorder.

300.000 de lei de la statul român, 600 de dolari de la participanți

De pe siteul evenimentului aflăm că ministrul Afacerilor Externe-Oana Ţoiu şi ambasadorul României în Statele Unite-Andrei Muraru îşi „vând” vorbele cu un tarif situat între 200 şi 600 de dolari, în funcţie de cât de dispus este un român stabilit în diaspora din SUA să achite pe biletul pus la dispoziţie de organizatorii evenimentului anual Roumanian Community Summit, de la Chicago, în perioada 18-20 septembrie 2026.

Partenerii fundaţiei, dar şi reprezentanţii entităţilor universitare, beneficiază de bilete mai ieftine. 75 de dolari dacă fac rezervarea dinainte de data de 9 septembrie şi 100 de dolari, dacă este după această dată, iar studenţii plătesc doar 5 dolari.

Evenimentul s-a derulat şi anul trecut, i-a avut ca invitaţi şi speakeri din nou pe cei doi oficiali români, aşa cum reiese din video de prezentare de pe pagina RUF.

Până aici, nu ar fi nimic neobişnuit dacă respectivul eveniment nu ar fi primit deja bani prin Departamentul Românilor de Pretutindeni aşa cum se poate observa de la pagina 5 a acestui tabel cu organizaţiile şi fundaţiile care au primit bani pentru proiecte destinate românilor de peste graniţe.

Evenimentul va fi reluat în 2026, iar din clipul de prezentare aflăm că ministrul Oana Ţoiu, în calitate de speaker, „este o rară combinaţie de parlamentar care înţelege startup-ul, de anterprenoare care legiferează pentru inovaţie şi o voce care conectează lumea de afaceri cu politica.”

De ce nu se menționează finanțarea evenimentului de către statul român?

Potrivit Ghidului de Finanţare Nerambursabilă din 2026 şi contractului-cadru dintre ONG şi DRPorganizaţia trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte care vizează punerea în evidenţă a provenienţei sursei de finanţare a proiectelor din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Aspect care nu reiese şi de pe afişul evenimentului, nici de anul acesta, dar nici pe cel de anul trecut,  pentru care, după cum am menţionat mai sus, se vând şi bilete cu sume care variază între 200 şi 600 de dolari, în funcţie de conţinutul pachetului pus la dispoziţie de către organizatori.

Legăturile dintre Fundația româno-americană și activiștii #Rezist din România

Fundaţia Romanian United Foundation este unul dintre principalii susținători ai ONG-urilor cu înclinații #Rezist: Declic, Funky Citizens, VedemJust și Recorder şi este condusă de Mihai Lehene.

Tot de pe pagina de facebook a fundaţiei aflăm că însuşi fondatorul RUF este şi speaker în cadrul evenimentului Romanian United Foundation.

Aceleaşi ONG a fost şi un susţinător al vicepremierului Oana Gheorghiu, despre care Lehene conseamnează pe site că fundaţia înfiinţată de aceastaa se situează printre partenerii RUF. Alături de „Dăruieşte Viaţă”, o mai găsim şi asociaţia înfiinţată de fostul judecător Cristi Danileţ, VeDem Just, sau entităţi precum Recorder, Code 4 Romania, Declic, Funky Citizen şi chiar Repatriot, fundaţia înfiinţată de fostul ministru al Comunicaţiilor(2015-2016), Marius Bostan.

Site-ul evenimentului este în limba engleză, deşi programele DRP sunt destinate românilor de pretutindeni

Probabil, la decont, vom afla şi cine şi cu cât a fost plătit de organizatori fiecare speaker al evenimentului, dar mai ales cine a achitat cazarea şi transportul celor două oficialităţi române, Oana Ţoiu şi Andrei Muraru, la summitul de la Chicago, care va avea loc în perioada 18-20 septembrie, în Statul Illinois din SUA.

Un alt aspect demn de remarcat este şi faptul că siteul evenimentului  este în limba engleză, deşi proiectele finanţate prin DRP îşi propun să păstreze şi să promoveze identitatea naţională, în special limba română.

„Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generații, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate. Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate și din diaspora, precum și întărirea legăturilor dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.
Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea și extinderea mediului asociativ în comunitățile locuite de români și solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităților de români.
Mass-media – păstrarea și afirmarea identității culturale a românilor, promovarea României și a valorilor comunităților românești, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunitățile românești de peste hotare. 
Spiritualitate și tradiție – păstrarea identității spirituale și respectarea libertății religioase a românilor de pretutindeni.
Comunitate – sprijinirea înființării de centre pentru dezvoltarea comunităților românești de pretutindeni, care vor oferi servicii și programe adaptate nevoilor identificate, precum acordarea de sprijin social, informațional și în cazuri de urgență, asistență juridică, asistență pentru reîntoarcere și reintegrare, creșterea coeziunii comunitare, învățarea limbii române, promovarea culturii, tradițiilor și spiritualității românești.” 

Aspect care este cu atât mai curios cu cât pentru fiecare proiect DRP este desemnat un consilier care să monitorizeze fiecare ONG finanţat cu bani publici.

Programul evenimentului mai conţine şi sesiuni dedicate corupţiei, modalităţilor de a face bani, componentei de bussines.

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