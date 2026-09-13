Au trecut aproape 11 ani de la incendiul din Colectiv, însă pentru patronii clubului dosarele nu s-au terminat odată cu condamnările. Costin Mincu și Paul Gancea au încercat deja să obțină liberarea condiționată, în timp ce George Anastasescu execută cea mai mare pedeapsă dintre cei trei. Iar din urmă vine acum un alt val de procese: ISU încearcă să recupereze de la condamnați milioane plătite victimelor și familiilor acestora. În cazul lui Costin Mincu, motivarea prin care Judecătoria Sectorului 5 i-a refuzat liberarea scoate la iveală și câteva pasaje surprinzătoare din sala de judecată.

Costin Mincu execută o pedeapsă de 6 ani și 6 luni și, atunci când a cerut să fie eliberat, îndeplinea deja fracția minimă prevăzută de lege.

Executase 1.584 de zile, avea alte 156 considerate executate prin muncă, era în regim deschis, fusese recompensat, nu avea sancțiuni și participase la programe educaționale, sociale și psihologice.

Apărarea a insistat asupra comportamentului său din penitenciar, dar a introdus în pledoarie și o explicație cel puțin delicată atunci când vorbim despre tragedia din Colectiv.

Potrivit celor consemnate de instanță, avocatul lui Mincu a susținut că a fost vorba despre „ghinion” și „hazard”, despre o succesiune de „evenimente nefericite”.

În încercarea de a convinge judecătorii că acesta merită o nouă șansă, apărarea a pus pe masă și situația sa personală, comportamentul din detenție, dar și planurile pe care le-ar avea după eliberare.

”Arată că petentul are planuri de viitor, se va angaja, vrea să întemeieze o familie, procesul a durat 7 ani, a însemnat un termen pe săptămână, echivalând cu o pedeapsă, petentul are mama încadrată în grad de handicap, a avut un comportament exemplar, a fost recompensat, nu are sancțiuni”.

Mincu a avut ultimul cuvânt. Instanța i-a consemnat astfel declarația: ”Petentul arată că s-a gândit ce ar trebui să spună; arată că nu va trece o zi din viata lui fără să reproșeze că nu a făcut ceva ca să oprească acea tragedie”. Numai că judecătorul nu a fost convins.

Instanța: nu sunt încă suficiente „dovezi temeinice de îndreptare”

În motivare, magistratul admite că eforturile de reintegrare ale lui Mincu „există și sunt incontestabile”, dar consideră că ele nu sunt suficiente pentru a deveni „dovezi temeinice de îndreptare”.

Instanța pune accent inclusiv pe felul în care condamnatul se raportează la faptele sale: „Lipsa de asumare a răspunderii relevă că scopul educativ, preventiv şi sancţionator al pedepsei nu a fost atins.”

Nici faptul că Mincu fusese un deținut fără probleme nu a cântărit decisiv. Judecătorul spune tranșant că buna conduită în penitenciar reprezintă „o situație de normalitate”, iar recompensele primite nu pot conduce singure la concluzia că un condamnat trebuie eliberat.

A existat însă și o problemă care poate fi măsurată mult mai simplu: despăgubirile. În fața instanței, Costin Mincu a prezentat chitanțe din care rezulta că achitase 4.700 de lei.

În documentele privind executarea pornită la solicitarea Ministerului Sănătății apărea colosala sumă de 28.432.533,72 lei. Instanța a constatat și că acesta nu demonstrase achitarea obligațiilor civile către rudele celor care au murit în Colectiv.

Judecătorul a respins liberarea condiționată, însă Mincu a făcut o contestație prin care a motivat următoarele:

”Contestatorul – petent, personal, învederează că acesta a făcut şi face în continuare tot ceea ce poate pentru a achita despăgubirile, lucrează în penitenciar, iar ulterior liberării se va angaja şi i se vor reţine sume de bani lunar, însă arată că suma este mult prea mare. De asemenea, arată că pe fondul cauzei nu şi-a putut asuma faptul că ştia despre jocul pirotehnic, astfel cum era descris în rechizitoriu, însă celelalte greşeli şi le-a asumat, recunoscându-le. În final, arată că nu există posibilitatea de a săvârşi alte infracţiuni, precizând totodată că a renunţat la a mai fi antreprenor şi doreşte să se angajeze şi să lucreze pentru alte persoane.

Și această cerere i-a fost, în final, respinsă.

Gancea a fost la un pas de libertate. Tribunalul l-a întors în penitenciar

Și Paul Gancea a încercat să iasă mai devreme. Pe 4 februarie 2026, Judecătoria Sectorului 5 i-a admis cererea de liberare condiționată din pedeapsa de 6 ani și 4 luni. Procurorii au contestat însă hotărârea.

O lună mai târziu, pe 4 martie 2026, Tribunalul București a desființat soluția Judecătoriei și a respins cererea de liberare. Hotărârea a fost definitivă, iar Gancea a primit un termen de cinci luni până când putea încerca din nou.

În cazul lui George Alin Anastasescu, condamnat la 11 ani și 8 luni, nu am identificat până în prezent o cerere de liberare condiționată indexată public pe numele său.

Una peste alta, în timp ce patronii Colectiv se zbat să obțină libertatea înainte de termen, în afara penitenciarului li se îngroașă și ”nota de plată”.

ISU București-Ilfov a început să ceară în instanță de la patronii Colectiv și de la ceilalți condamnați recuperarea sumelor achitate victimelor, prin mai multe acțiuni în regres. Și cifrele sunt uriașe.

Pe 3 septembrie 2026, Tribunalul București a obligat fiecare dintre cei trei patroni – George Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu – la plata a 467.907,17 lei către ISU. Suma reprezintă partea de 1/9 din peste 4,21 milioane de lei plătite cu titlu de daune morale și materiale. Se adaugă inflația calculată din septembrie 2022 și dobânda penalizatoare. Hotărârea poate fi atacată.

Într-un alt dosar, soluționat în iulie 2026, instanța i-a obligat din nou la plata cotelor corespunzătoare din despăgubirile achitate de ISU, inclusiv peste 338.000 de lei pentru fiecare, la care se adaugă alte sume, inflație și dobânzi.

Tribunalul București a stabilit pe 19 mai 2026 câte 140.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei patroni, reprezentând cota de 1/9 din despăgubiri de 1,26 milioane de euro plătite unei victime. Și aici se adaugă inflația și dobânzile calculate începând din 2022.

Numai aceste trei procese pun în dreptul fiecăruia dintre patronii Colectiv peste 800.000 de lei și încă 140.000 de euro, înainte de actualizări și dobânzi.