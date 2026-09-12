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Trombă marină uriașă în largul coastelor Italiei. Fenomenul s-a apropiat de bărci și de un feribot turistic

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O trombă marină de mari dimensiuni s-a format joi, 10 septembrie, în largul coastei Liguriei, în apropiere de San Michele di Pagana, Italia, și s-a deplasat spre Santa Margherita Ligure. Fenomenul a fost surprins în imagini de localnici și turiști. Trombă s-a apropiat de mai multe ambarcațiuni și de un feribot turistic, dar nu au fost raportate victime sau pagube.

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Trombă marină în largul coastei Liguriei

Fenomenul meteorologic s-a format joi, 10 septembrie, în apropiere de San Michele di Pagana, în zona orașului Rapallo. Tromba s-a format sub un nor de furtună și s-a deplasat peste Golful Tigullio, în direcția Santa Margherita Ligure.

Imaginile surprinse de oamenii aflați pe coastă și pe ambarcațiuni arată o coloană de aer care se întinde de la norii de furtună până la suprafața mării.

Potrivit publicației Corriere della Sera, operatorul unei ambarcațiuni, Paolo Da Pelo, a declarat că cerul s-a întunecat brusc, iar tromba marină s-a format la mică distanță de coastă.

Fenomenul a trecut apoi de Santa Margherita Ligure și s-a apropiat de zona Preli, unde s-a dispersat. Nu a ajuns pe uscat.

Trombă s-a apropiat de un feribot

În timpul deplasării, fenomenul a trecut în apropierea mai multor ambarcațiuni. Potrivit relatărilor citate de presa italiană, tromba marină s-a apropiat și de un feribot turistic.

Un martor aflat pe un vas de croazieră a relatat că fenomenul a fost observat timp de aproximativ 15 minute, timp în care nava și-a schimbat direcția pentru a se îndepărta.

Tromba și-a modificat în acest timp dimensiunea, după care s-a redus treptat și a dispărut.

Nu au fost raportate victime și nici pagube la ambarcațiuni în urma fenomenului.

Ce este o trombă marină

O trombă marină este un fenomen asemănător unei tornade, care se formează deasupra unei suprafețe de apă. Ea apare, de regulă, în asociere cu nori de furtună și poate avea un aspect similar unei coloane sau pâlnii care leagă norul de suprafața mării.

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