Prima pagină » Știri externe » Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul cu dronă de la aeroportul din Leipzig

Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul cu dronă de la aeroportul din Leipzig

Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în atacul cu dronă de la aeroportul din Leipzig
SUA suspectează că Rusia se află în spatele incidentului cu drona de la aeroportul din Leipzig
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Anchetatorii germani suspectează un membru al serviciului rus de informații militare GRU că a coordonat logistica unui atac cu o dronă încărcată cu explozibili, care a avut loc în august la Aeroportul Leipzig.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Un membru GRU, suspectat că a coordonat atacul

Anchetatorii germani suspectează un cetățean rus, identificat drept Oleg Le, membru al serviciului rus de informații militare GRU, că a participat la pregătirea atacului de la Aeroportul Leipzig, potrivit informațiilor publicate de Welt am Sonntag și citate de Deutsche Welle.

Rapoarte ale serviciilor de informații germane ar lega direct incidentul de GRU. Potrivit DW, Oleg Le este suspectat că s-a ocupat de logistica planului care viza aeroportul din estul Germaniei.

Evaluările de securitate clasificate citate de Welt am Sonntag arată că cetățeanul rus se află în prezent în Rusia. Acesta ar fi părăsit Germania cu un zbor de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, cu destinația Serbia.

Autoritățile germane au identificat și un al doilea suspect, un cetățean belarus pe nume Andrei Ka, potrivit publicației germane.

Explozibilii ar fi fost aduși din Bulgaria și Serbia

Surse din serviciile de informații germane au declarat pentru Welt am Sonntag că explozibilii folosiți în incident ar fi fost introduși ilegal în Germania cu ajutorul unui camion venit din Bulgaria și Serbia.

După ce au ajuns la Leipzig, materialele ar fi fost depozitate în spații subterane.

Potrivit DW, autoritățile germane au găsit la Aeroportul Leipzig mai multe elemente despre care susțin că indică un posibil complot rusesc. Printre acestea se numără configurația dronei, explozibilii și mecanismele de declanșare, despre care autoritățile spun că au fost folosite și în alte atacuri hibride atribuite Rusiei.

Drona a fost găsită lângă un avion ucrainean

Incidentul a avut loc în seara zilei de 4 august. O dronă încărcată cu explozibili a fost găsită în apropierea unui avion de transport ucrainean aflat la Aeroportul Leipzig.

Guvernul german a acuzat oficial Rusia, la începutul lunii septembrie, în legătură cu incidentul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Benzina a ajuns la peste 7 euro pe litru în Sankt Petersburg. Revolta unei rusoaice: „Este ora unu noaptea. În față mai sunt 60 de mașini”
Mediafax
Putin vrea TOATĂ Ucraina! Avertismentul dur lansat de Zelenski
Click
Daniel Buzdugan este în doliu. Mama omului de radio a murit la 91 de ani: „Am rămas mai singuri ca niciodată”
Digi24
Care sunt părțile comune dintr-un bloc și cum pot fi folosite. Când riști sancțiuni pentru obiectele lăsate pe hol
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Generalul-maior Dorin Ioniță, găsit mort într-un imobil din Prahova. Ce s-a întâmplat înainte cu câteva ore de tragedie? Anchetatorii au scos la iveală detalii șocante
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
NASA a descoperit găuri ciudate pe Marte, iar oamenii de știință nu știu ce le-a format
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania

Cele mai noi

Trimite acest link pe