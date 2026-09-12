Anchetatorii germani suspectează un membru al serviciului rus de informații militare GRU că a coordonat logistica unui atac cu o dronă încărcată cu explozibili, care a avut loc în august la Aeroportul Leipzig.

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Un membru GRU, suspectat că a coordonat atacul

Anchetatorii germani suspectează un cetățean rus, identificat drept Oleg Le, membru al serviciului rus de informații militare GRU, că a participat la pregătirea atacului de la Aeroportul Leipzig, potrivit informațiilor publicate de Welt am Sonntag și citate de Deutsche Welle.

Rapoarte ale serviciilor de informații germane ar lega direct incidentul de GRU. Potrivit DW, Oleg Le este suspectat că s-a ocupat de logistica planului care viza aeroportul din estul Germaniei.

Evaluările de securitate clasificate citate de Welt am Sonntag arată că cetățeanul rus se află în prezent în Rusia. Acesta ar fi părăsit Germania cu un zbor de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg, cu destinația Serbia.

Autoritățile germane au identificat și un al doilea suspect, un cetățean belarus pe nume Andrei Ka, potrivit publicației germane.

Explozibilii ar fi fost aduși din Bulgaria și Serbia

Surse din serviciile de informații germane au declarat pentru Welt am Sonntag că explozibilii folosiți în incident ar fi fost introduși ilegal în Germania cu ajutorul unui camion venit din Bulgaria și Serbia.

După ce au ajuns la Leipzig, materialele ar fi fost depozitate în spații subterane.

Potrivit DW, autoritățile germane au găsit la Aeroportul Leipzig mai multe elemente despre care susțin că indică un posibil complot rusesc. Printre acestea se numără configurația dronei, explozibilii și mecanismele de declanșare, despre care autoritățile spun că au fost folosite și în alte atacuri hibride atribuite Rusiei.

Drona a fost găsită lângă un avion ucrainean

Incidentul a avut loc în seara zilei de 4 august. O dronă încărcată cu explozibili a fost găsită în apropierea unui avion de transport ucrainean aflat la Aeroportul Leipzig.

Guvernul german a acuzat oficial Rusia, la începutul lunii septembrie, în legătură cu incidentul.