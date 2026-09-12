Noi detalii apar după moartea generalului Dorin Ioniță. În timp ce familia fostului commandant al Forțelor Întrunite își trăia viața în casa din Pipera, la doar câțiva pași de aceasta s-a aflat și amanta lui Ioniță, cu care acesta a avut o relație de un deceniu. Surse CANCAN.RO au dezvăluit informații surprinzătoare despre această poveste de dragoste. Acestea au mărturisit că Alice a locuit într-un apartament care a aparținut familiei generalului.

În ciuda aparențelor de familie unită care le afișa cu soția, se pare că cei din cerul apropiat al generalului Dorin Ioniță ar fi știut despre existența celeilalte femei în viața acestuia.

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Imobilul din Voluntari, Pipera, unde ar fi locuit amanta generalului ar fi fost cumpărat de familie împreună, cu gândul de a rămâne moștenire celor doi copii pe care îi aveau împreună.

De fapt, soția generalului ar fi știut despre relația extraconjugală a acestuia. Cei doi nu ar fi fost divorțați, afișând în continuare imaginea unei familii fără probleme.

Familia avea doi copii adulți: o fiică care este medic și locuiește în Pipera și un băiat preot, care este căsătorit și are trei copii.

Generalul a fost găsit mort

Cu doar câteva ore înainte de moartea generalului, relația dintre el și Alice a atins un punct de „fierbere”. În jurul orei 20:00, polițiștii din Voluntari au fost chemați după ce femeia ar fi reclamat o agresiune.

În urma evaluării riscului, autoritățile au emis pe numele lui Dorin Ioniță un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, care îi impunea inclusiv să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de femeie.

La câteva ore distanță, în jurul orei 1:24, soția lui Dorin Ioniță a sunat la poliție și a anunțat că acesta plecase de acasă cu un pistol. Generalul s-a deplasat apoi la imobilul din Păulești, județul Prahova, unde a fost găsit fără viață.

Sursa foto: CANCAN.RO