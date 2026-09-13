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Mai putem scăpa de traficul infernal din București? Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”

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Claudiu Costea, comisar-șef al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliției Capitalei, a explicat, în emisiunea „Cu Gândul la București”, ce soluții a găsit Poliția Rutieră pentru traficul infernal din Capitală.

„Avem o suplimentare a numărului de polițiști, există un efort al autorităților locale și colaborăm destul de bine cu polițiile locale. Este nevoie de răbdare, eu știu că acesta este un cuvânt care ar putea să deranjeze pe toată lumea, dar nu avem altă soluție.

Pe lângă zona de reabilitare a infrastructurii rutiere, sunt aspecte care țin de disciplina rutieră (care generează trafic – n.r.). Sunt anumite reguli de circulație care impactează negativ asupra fluenței traficului rutier, și mă refer la menținerea centrului liber al intersecției. Este un aspect care duce la crearea de congestie în trafic.

Un alt aspect îl reprezintă opririle sau staționările ilegale. Nu te poți opri 2 minute ca să-și iei un covrig. Nu ar trebui să mai facem asta, mai ales când traficul este sufocant”, a precizat Claudiu Costea în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Comisarul-șef din Brigada Rutieră București a explicat mai departe ce reguli trebuie respectate pentru o mai bună fluidizare a traficului.

Statul pe telefon întârzie plecarea de la semafor

De exemplu, potrivit lui Costea, respectarea culorii semaforului este foarte importantă, dar și statul pe telefon care întârzie cu câteva secunde plecarea de la semafor.

„Toate aceste aspecte duc la această situație a traficului, dar nu trebuie să ne alarmeze. Efortul trebuie să fie din partea tuturor. Toate aceste proiecte de consolidare a infrastructurii rutiere vor aduce un beneficiu enorm pentru capitala noastră”, explică polițistul.

Comisar Brigada Rutieră: „Recomandăm folosirea transportului public”

Potrivit lui Costea, sunt situații în care mulți părinți aleg să folosească mașina personală când merg la școală cu cei mici, chiar și atunci când distanța dintre domiciliu și unitatea de învățământ este foarte scurtă.

„Recomandăm o planificare a traseului, iar acolo unde este posibil, folosirea transportului în comun. Sunt situații în care distanța de la domiciliu până la școală este foarte scurtă, iar cetățenii, din comoditate, aleg să folosească mașina personală, pe care o opresc, o parchează, 2, 3 sau 5 minute pe partea carosabilă”, a mai precizat Claudiu Costea.

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