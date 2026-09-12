Dansul Mirilor de la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Ce melodie au ales

Zi încărcată cu emoții pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali, care și-au unit destinele la Mănăstirea Cașin din Capitală. A urmat petrecerea și bineînțeles, Dansul Mirilor.

Unul din cele mai așteptate momente ale serii a fost, desigur, pentru Alexandru Nazare și Maria Mihali, Dansul Mirilor. Melodia aleasă a fost una cu o semnificație aparte pentru cuplu, scrie CANCAN.RO.

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Ce piesă au ales Alexandru Nazare și Maria Mihali pentru Dansul Mirilor

Piesa a fost compusă chiar de Maria Mihali și a fost pregătită special pentru Dansul Mirilor.

Mireasa a transformat muzica, una din pasiunile ei, într-un cadou aparte pentru soț.

„Un cântec pe care l-am compus eu, special pentru acest moment și l-am înregistrat în urmă cu puțin timp. Este un cântec din suflet pentru sufletul meu pereche”, a spus Maria.

Atmosfera s-a schimbat complet în momentul în care Alexandru Nazare și Maria Mihali au pășit pe ringul de dans. Înconjurați de cei dragi, cei doi au avut parte de un moment intim și emoționant, în timp ce toate privirile erau îndreptate asupra lor.

Maria a compus melodia din perspectiva unei femei care își celebrează partenerul și relația, iar interpretarea ei chiar în seara nunții a transformat momentul într-unul cu o puternică încărcătură sentimentală.

După ceremonia religioasă, petrecerea de la Casa Albă din Capitală a continuat într-o atmosferă elegantă și festivă, alături de familie, prieteni și invitați, printre care și președintele Nicușor Dan și partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru.