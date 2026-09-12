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Tragedie în Munții Fărăgaș. Un turist polonez a murit după ce a căzut de la 160 de metri

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Salvamontiștii au reușit să ajungă, sâmbătă seară, la un turist polonez de 50 de ani, care a căzut în zona Vârfului Mircii. Din nefericire, salvatorii au constatat decesul bărbatului, în urma căderii de la o înălțime de 160 de metri.

Operațiunea de recuperare este una dificilă, mai ales că intervenția are loc pe timp de noapte, în condiții dificile din cauza vremii.

Salvamontiștii au transmis că trupul turistului nu va putea fi evacuat în această seară, urmând ca operațiunea să fie reluată când condițiile vor permite.

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