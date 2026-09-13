Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au părăsit, după miezul nopții, localul unde a avut loc nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare. Întrebat dacă a discutat cu invitații, printre care s-au aflat și mai mulți oameni politici, despre formarea unui nou guvern, președintele a răspuns afirmativ.

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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat, sâmbătă seara, la nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș.

La ieșirea din restaurantul Casa Albă, unde a avut loc petrecerea, Nicușor Dan a fost întrebat dacă s-a distrat.

„Am discutat mult, dar e frumos aici”, a răspuns președintele, care ținea în mână carnețelul de care este nedespărțit.

Înainte de a urca în mașină, Nicușor Dan a fost întrebat și dacă a discutat despre guvern și despre nominalizarea unui nou premier.

„Am făcut și puțină politică, da, da”, a fost răspunsul președintelui.