Duminică dimineață, 13 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost întâmpinat de susținători la Piața 100 din Oradea. Înainte cu doar câteva momente de a ajunge, mai multe persoane prezente au început să scandeze și să fluture steaguri. Mai multe persoane au urcat pe garduri, pentru a-l vedea pe Georgescu.

Update ora 11:00. Călin Georgescu a ținut un discurs în fața mulțimii, la Oradea.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus Georgescu.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână. (…) Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreie stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați! I-am întâlnit mai devreme! Să nu-i omiteți, să-i țineți în mâini, pentru că ei sunt viitorul nostru. Celor care au muncit, celor care cultivă pământul, celor care pescuiesc, celor care îngrijesc stupii, celor care transformă roadele țării în hrană pentru semeni, cei care țin în picioare o întreprindere românească, le spun atât: «Munca voastră ține România în viață»”, a spus Georgescu.

Presa locală scrie că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost întâmpinat cu aplauze, urale și scandări în susținerea sa. Oamenii au venit cu pâine și sare și cu steaguri tricolore. Organizatorii le-au spus participanților că „domnul președinte va da mâna cu fiecare”. Oamenii s-au îmbulzit și scandează la unison: „Călin Georgescu este președinte”, „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

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„Bolojan nu uita, Oradea nu-i a ta”, au mai scandat oamenii care îl așteptau pe Călin Georgescu.

Printre cei veniți să-l întâmpine pe fostul candidat se află și numeroși membri AUR din Bihor, Maramureș, Satu Mare și Arad.

Își anunțase prezența la Oradea, pentru a susține negoțul bihorean

Călin Georgescu anunțase în urmă cu câteva zile că va fi prezent la Oradea, pentru susținerea negoțului bihorean.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România!

Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piața 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30.

Am ales acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa. Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale.

Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde.

O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!”, scrie Călin Georgescu pe Facebook.

Sursă foto: Capturi video TikTok