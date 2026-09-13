Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 13 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Goran Ivanišević este considerat unul dintre cei mai buni jucători de tenis ai generației sale. S-a născut pe 13 septembrie 1971, în Split, Croația, și a devenit cunoscut pentru serviciul puternic și pentru stilul de joc spectaculos. Cel mai important moment al carierei sale a venit în anul 2001, când a câștigat turneul de la Wimbledon. El a participat la competiție datorită unui wild card și a reușit să ajungă până în finală, unde l-a învins pe australianul Patrick Rafter. Ivanišević devenea primul jucător care câștiga turneul de la Wimbledon beneficiind de un wild card. De-a lungul carierei, acesta a câștigat numeroase turnee și a ajuns pe locul 2 în clasamentul mondial ATP. A reprezentat Croația și în competițiile internaționale, contribuind la succesul echipei sale. După retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor de tenis. A colaborat cu mai mulți jucători de top, printre care Novak Djokovic, alături de care a obținut numeroase trofee importante. Goran Ivanišević rămâne o figură emblematică a tenisului croat, fiind apreciat atât pentru performanțele sale, cât și pentru personalitatea sa carismatică.

Thomas Müller este un fotbalist german cunoscut pentru inteligența tactică, eficiența în fața porții și stilul de joc neobișnuit. Născut pe 13 septembrie 1989, în Weilheim in Oberbayern, Germania, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Bayern München. A debutat la echipa de seniori în 2008 și a devenit rapid unul dintre jucătorii importanți ai clubului. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase trofee, printre care campionatul Germaniei, Cupa Germaniei și Liga Campionilor UEFA. La echipa națională a Germaniei, Müller a avut un rol important în câștigarea Cupei Mondiale din 2014. La turneul din Africa de Sud, în 2010, a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător și a câștigat Gheata de Aur după ce a marcat cinci goluri. Prin longevitatea sa, numeroasele trofee și contribuția la succesele lui Bayern München și ale naționalei Germaniei, Thomas Müller a devenit una dintre figurile reprezentative ale fotbalului german din secolul XXI.

La 13 septembrie este sărbătorită Ziua Pompierilor din România, un eveniment dedicat curajului, sacrificiului și devotamentului celor care își riscă viața pentru a-i proteja pe ceilalți. Data are o semnificație istorică deosebită. La 13 septembrie 1848, în timpul Revoluției Române de la 1848, a avut loc Bătălia din Dealul Spirii, la București. Compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu s-a confruntat cu trupele otomane conduse de Kerim Pașa. Deși inferiori numeric, pompierii au luptat cu mult curaj și au opus o rezistență puternică. Lupta de la Dealul Spirii a devenit un simbol al eroismului și al patriotismului pompierilor români. În memoria acestui eveniment, ziua de 13 septembrie a fost aleasă pentru a celebra pompierii și contribuția lor la siguranța societății. Astăzi, pompierii intervin nu doar pentru stingerea incendiilor, ci și în situații de urgență, accidente, inundații și alte dezastre. Ziua Pompierilor reprezintă un prilej de a le recunoaște profesionalismul și devotamentul față de comunitate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1860: Thoma Ionescu 🇷🇴🩺 întemeietorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică, membru de onoare al Academiei Române

🎂1876: Sherwood Anderson 🇺🇸✒️ unul dintre creatorii prozei americane moderne. Scrierile sale dezvăluie tarele unei societăți tehnocrate, mentalitățile sterile și mediul represiv al marilor orașe

🎂1899: Corneliu Zelea Codreanu 🇷🇴🗣️ politician, liderul și fondatorul Gărzii de Fier

🎂1903: Claudette Colbert 🇫🇷🎬 legendară actriță de film de origine franceză, laureată cu Premiul Oscar

🎂1942: Bela Karolyi 🇷🇴🤸🏻‍♂️ antrenorul care a format-o pe Nadia

🎂1943: Mircea Ciumara 🇷🇴🗣️

🎂1944: Jacqueline Bisset 🇬🇧🎬 Consideră că Julie, rolul din Noaptea Americană în regia lui François Truffaut, este cea mai importantă reușită din cariera ei. De altfel, filmul a fost recompensat în 1973 cu un Oscar pentru cel mai bun film străin

🎂1956: Ilie Balaci 🇷🇴⚽️ Supranumit „Minunea blondă”, s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera sa se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza a 2 grave accidentări

🎂1961: Dave Mustaine 🇺🇸🎸🎤 liderul trupei Megadeth, se numără printre muzicienii care au pionierat genurile muzicale de thrash metal. În 2009 apare pe prima poziție în cartea lui Joel McIver, „The 100 Greatest Metal Guitarists”

🎂1971: Goran Ivanišević 🇭🇷🥎 Profesionist din 1988 până în 2004, a câștigat 22 de titluri de simplu pe circuitul ATP, inclusiv turneul de la Wimbledon în 2001. Cel mai bun loc al său în clasamentul ATP a fost poziția secundă, atinsă în iulie 1994 după a doua sa finală de la Wimbledon

🎂1989: Thomas Müller 🇩🇪⚽️ a câștigat Campionatul Mondial din 2014. Este fotbalistul german cu cele mai multe trofee

🎂1993: Niall Horan 🇬🇧🎤(One Direction)

Decese 🕯

🕯️81: Titus 🇮🇹♛ prezentat de tradiția istorică ca unul dintre cei mai buni împărați (Amor et deliciae generis humani)

🕯️1913: Aurel Vlaicu 🇷🇴🛩️ pionier al aviației române și mondiale; în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său Vlaicu II, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, din cauza unui atac de cord. Avea doar 30 de ani. Este înmormântat în cimitirul Bellu

🕯️1996: Tupac Shakur 🇺🇸🎤 Este inclus în Guinness Book of World Records ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane. A murit ca urmare a unor împușcături cu 6 zile în urmă. A fost incinerat, iar cenușa sa a fost împrăștiată în Oceanul Pacific, o parte din cenușă fiind amestecată cu marijuana de membrii grupului „The Outlawz”

🕯️2022: Jean-Luc Godard 🇨🇭🇫🇷🎥 unul din pionerii curentului Noul val (La Nouvelle Vague)

🕯️2023: Mircea Snegur 🇲🇩🗣️ primul președinte al Republicii Moldova (1990-1997)

Evenimente📋

📋🇷🇴🚒 Ziua Pompierilor. La 13 septembrie 1848, a avut loc bătălia din Dealul Spirii între pompierii conduși de Pavel Zăgănescu și trupele otomane conduse de Kerim Pașa

Calendar 🗒️

🗒️1501: Michelangelo începe lucrul la statuia lui David

🗒️1541: După trei ani de exil, Jean Calvin se întoarce la Geneva pentru a reforma biserica sub corpul unei doctrine cunoscute sub numele de calvinism

🗒️1584: În Spania se finalizează El Escorial, cea mai mare construcție a Renașterii mondiale

🗒️1724: Sfințirea Mănăstirii Văcărești, ctitorie a familiei Mavrocordat. A fost cel mai valoros ansamblu arhitectonic în stil brâncovenesc și cea mai mare mânăstire din Balcani. Ca urmare a activității de „sistematizare teritorială urbană și rurală” inițiată în 1974, în decembrie 1986 întregul ansamblu al Mănăstirii Văcărești a fost dărâmat. În prezent, pe amprenta aceasta se află mall-ul Sun Plaza

🗒️1745: A fost elaborat primul „Atlas geografic al Rusiei” – prima culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc

🗒️1759: În Războiul de Șapte Ani, o armată britanică a învins una franceză în bătălia de la Câmpul lui Abraham, lângă Quebec City

🗒️1788: New York devine prima capitală a SUA

🗒️1791: Regele Ludovic al XVI-lea al Franței acceptă noua constituție

🗒️1848: O companie românească de pompieri a încercat o ultimă tentativă de apărare a revoluției de la 1848 din Țara Românească împotriva intervenției otomane în bătălia din Dealul Spirii

🗒️1902: Intră în vigoare „Legea pentru organizarea meseriilor”, cunoscută sub numele de Legea Missir, adoptată la 5 martie 1902

🗒️1913: Moare Aurel Vlaicu în apropiere de Câmpina, în timpul unei încercări de a traversa Munții Carpați cu avionul său, Vlaicu II

🗒️1917: Stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Japonia. Regele Ferdinand I al României semnează decretul de numire a lui Nicolae Xenopol ca ministru plenipotențiar la Tokyo

🗒️1917: La Fatima în Portugalia se consemnează o apariție a Fecioarei Maria

🗒️1922: La Al’Aziziyah, în Libia, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C. În 2012, recordul a fost contestat oficial, ca fiind inexact

🗒️1925: Primul meci în nocturnă din România. Carol al II-lea a dispus demolarea primului stadion cu nocturnă din România, Romcomit. Se întâmpla în 1934, an în care echipa care îl deţinea în proprietate, legendara Juventus Bucureşti, promova în prima divizie. Arena fusese inaugurată în 1923, iar pe 13 septembrie 1925, CFR Bucureşti şi Ujpest Budapesta disputau aici primul meci în nocturnă din România. Instalaţia era una rudimentară, cu mai multe becuri agăţate pe fire întinse deasupra terenului la o înălţime de 10 metri. Raţiunile care au determinat luarea deciziei de demolare au fost de ordin social, în locul stadionului fiind construit complexul studenţesc care se găseşte astăzi lângă Facultatea de Drept

🗒️1939: Canada intră în război

🗒️1940: Italia invadează Egiptul

🗒️1968: Albania părăsește Pactul de la Varșovia

🗒️1987: Un echipament de radioterapie scos din uz este furat dintr-un spital abandonat din Goiânia, Brazilia. În următoarele săptămâni, patru oameni mor din cauza efectelor iradierii, 28 de persoane au fost afectate, iar unele părți ale orașului au fost contaminate

🗒️1993: Primul ministru al Israelului, Itzhak Rabin, și liderul OEP, Yasser Arafat, au semnat acordurile de la Oslo

🗒️1994: Sonda spațială Ulysses trece pe lângă Polul Sud al Soarelui

🗒️1997: Alegeri municipale organizate de OSCE. Aceste alegeri încheiau procesul de creare a instituțiilor legale din Bosnia și Herțegovina, după alegerile generale din 14 septembrie 1996

🗒️2006: Dinamo Kiev – Steaua 1-4, UEFA Champions League, grupe

🗒️2018: Regia Autonomă de Transport București este reorganizată și își schimbă numele în Societatea de Transport București