Liderul social-democrat a băut o cafea cu Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu spune că obişnuia să facă acest lucru săptămânal, împreună cu premierul.

Invitaţia la cafea a lui Bolojan i-a dat lui Sorin Grindeanu ocazia să se gândească de două ori dacă să mai răspundă invitaţiei. Mai ales că a luat în calcul şi reducerile de personal de acolo.

Grindeanu spune că au discutat cu Bolojan despre situaţia politică. Însă, s-a gîndit dacă să vină cu cafeaua de-acasă sau, nu, mai ales că nu ştia cine avea să le-o servească.

„Mă gândeam, în urma reducerilor de ospătari de la Palatul Victoria, să vin cu cafeaua de-acasă. Asta-i o altă reformă. Glumesc”, spune ironic Grindeanu despre reformele lui Ilie Bolojan.

