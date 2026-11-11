Ambasadorul Rusiei în America a murit subit. Cauza morții este necunoscută. Cine a fost Aleksandr Darciev

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite ale Americii, Aleksandr Darciev, a murit miercuri, 11 noiembrie 2026, la vârsta de 66 de ani. Decesul neașteptat al diplomatului a fost confirmat oficial de Ministerul rus al Afacerilor Externe, însă autoritățile de la Moscova nu au dezvăluit cauza morții.

Ministerul rus de Externe a anunțat moartea ambasadorului printr-un comunicat oficial, informația fiind preluată de agenția Interfax și de publicații internaționale precum ABC News, The Moscow Times și The Kyiv Independent.

Reprezentanții diplomației ruse au transmis condoleanțe familiei și apropiaților lui Aleksandr Darciev, descriindu-l drept un diplomat de excepție, un profesionist cu o vastă experiență și un specialist în relațiile cu Statele Unite.

Care este cauza morții ambasadorului rus

Deocamdată, cauza exactă a decesului nu este cunoscută. Ministerul rus de Externe a precizat că diplomatul a murit subit, dar nu a prezentat informații despre eventuale probleme medicale sau despre circumstanțele în care a survenit decesul.

Potrivit ABC News și The Kyiv Independent, autoritățile ruse nu au oferit, până la momentul anunțului, explicații suplimentare privind moartea ambasadorului.

Prin urmare, nu există o confirmare oficială că decesul ar fi fost provocat de o anumită afecțiune.

Cine a fost Aleksandr Darciev

Născut la 14 mai 1960, Aleksandr Darciev era unul dintre diplomații ruși cu experiență îndelungată în relațiile cu America de Nord.

El fusese numit ambasador al Federației Ruse la Washington în martie 2025, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin, înlocuindu-l pe Anatoli Antonov.

Anterior, Darciev a ocupat funcția de ambasador al Rusiei în Canada, între 2014 și 2021, și a condus departamentul responsabil de relațiile cu America de Nord din cadrul Ministerului rus de Externe.

Moartea sa intervine într-o perioadă sensibilă pentru relațiile dintre Moscova și Washington, pe fondul negocierilor diplomatice privind războiul din Ucraina.

Până în prezent, Moscova nu a comunicat public informații despre succesorul diplomatului sau despre cauza oficială a morții sale.