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Miniștrii Transporturilor sar unul la gâtul celuilalt. Ștefan Ovidiu Popa și Radu Miruță, scandal pe Facebook despre Tunelul Curtea de Argeș, care încă nu a fost dat în folosință, deși lucrările sunt finalizate

Flavius Niculescu
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Actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, a publicat miercuri, 11 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, mai multe documente din care reiese că predecesorul său, Radu Miruță, a blocat „premeditat” angajarea unor echipe de intervenție care să confirme inaugurarea în condiții de siguranță a Tunelului Curtea de Argeș, mai cunoscut sub denumirea de „Tunelul Momaia”. Reacția sa a venit la două zile după ce Miruță l-a acuzat, tot pe Facebook, că minte atunci când afirmă că deschiderea tunelului ar fi fost blocată de decizia sa de a nu face angajări, întrucât el „fix asta a aprobat”. La scurt timp după postarea în care Ștefan Ovidiu Popa prezenta documentele care demonstrau contrariul, a venit noua replică a fostului ministru. Mai nou, Miruță spune că „pe domnul ministru Momoa” – aluzie la greșeala făcută de actualul ministru în timpul unor declarații de presă – „l-a bătut logica”, motiv pentru care a decis „să îl ajute cu aritmetica”.

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Ministrul Transporturilor a publicat documente prin care îl acuză pe Radu Miruță că a blocat angajări la Tunelul Curtea de Argeș

„Cum a sabotat Radu Miruță (USR) încă un tronson de autostradă.

Simplu. A blocat premeditat angajarea unor echipe pentru intervenția în Tunelul Curtea de Argeș (Momaia).

Rezultatul: cei aproximativ 10 km ai Secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș sunt gata, dar nu pot fi dați în circulație. Deoarece un astfel de tunel nu poate fi deschis fără echipe de întreținere și intervenție.

De ce a făcut asta? Pentru că singura preocupare a USR este să distrugă, să mintă și să dezinformeze. Când a fost descoperit, Radu Miruță a ales din nou să mintă.

A pretins că a dat undă verde pentru angajarea personalului necesar.

Fals! Doar a transmis la CNAIR o informare prin care spune că este de acord și că angajările în structurile teritoriale ale companiei sunt justificate.

Însă, doar după 4 luni a trimis memorandumul necesar angajărilor la Ministerul de Finanțe pentru avizare. După care tot el, în mai puțin de 10 zile, a retras memorandumul respectiv!

Iată cronologia:

  • 28.04.2026– CNAIR a trimis la MTI un memorandum prin care solicita deblocarea a 518 posturi existente în schemă, dar nebugetate.
  • 08.06.2026– Cabinetul ministrului Miruță trimite o notă către CNAIR în care spune că este justificată necesitatea ocupării prin concurs a posturilor vacante existente la nivelul structurilor teritoriale ale companiei (nota pe care Radu Miruță a prezentat-o public pe Facebook!)
  • 08.09.2026– MTI transmite, în sfârșit, memorandumul la Ministerul de Finanțe prin care se solicită deblocarea a 518 posturi.
  • 17.09.2026– MTI retrage memorandumul de la Ministerul Finanțelor.

Concluzia: USR = Uniunea Sabotați România”, a scris Ștefan Ovidiu Popa în postarea publicată pe Facebook.

Replica lui Radu Miruță: „A publicat apoi foi, dar foile spun altceva decât el” / „E de clasa a doua”

„Pe domnul ministru Momoa de la Transporturi l-a bătut iar logica. A ieșit cu foi în mână, nu l-au ajutat. A publicat apoi foi, dar foile spun altceva decât el. Să-l ajutăm cu aritmetica, că e de clasa a doua:

CNAIR a cerut 518 posturi:

  • 392 pentru DRDP-urile din țară, adică oamenii care țin efectiv în funcțiune drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile;
  • 126 pentru birourile de la centru, fără nicio justificare.

392 + 126 = 518. Am aprobat 392. Pe cei 126 nu i-am aprobat.

Partea cea mai frumoasă e că, pentru cei 392 aprobați, CNAIR nici măcar nu a mai revenit cu cererea. Posturile pentru teren au stat pe masă. Pe cele de birou le regretă domnul ministru.

Când nu iese socoteala, poate nu e vina calculatorului.

Domnule ministru, la treabă, nu la scuze”, a scris Radu Miruță în postarea publicată pe Facebook.

Fostul ministrul al Transporturilor, Radu Miruță | Sursa foto: Mediafax

Postarea inițială a lui Radu Miruță: „Verificați înainte, sunt mulți în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră”

„Domnule ministru Momoa, să te faci de râs o dată poate avea legătură cu începutul ori cu nepriceperea, dar să persiști săptămânal în ridicol ori minciună e îngrijorător pentru un minister atât de important precum cel al Transporturilor. Sau… scuza și minciuna sunt doar programul dumneavoastră de guvernare.

Aud că v-ați căutat și astăzi scuze pentru neputință, acuzând că tunelul Momaia de pe autostrada A1 nu poate fi dat în circulație pentru că nu am aprobat eu angajări. Verificați înainte să declarați o asemenea minciună, fiindcă sunt mulți în acel minister care vor să râdă de dumneavoastră, chiar din echipa PSD.

Ei bine, uitați că fix asta am aprobat!

În mai 2026, CNAIR a cerut prin propunerea de buget aprobarea pentru 518 posturi, dintre care 126 la structura centrală. Pe cele de la centru le-am refuzat, pentru că o parte din proiecte trecuseră la CNIR, dar nu şi angajații. Am aprobat însă posturile din structurile cu atribuții operaționale de administrare a drumurilor naționale și autostrăzilor. Adică fix ce spuneți că n-am aprobat, căutând aer pentru a vă scuza neputința.

Angajările au fost aprobate în răspunsul către CNAIR. Scuza a expirat. Singurul lucru care mai lipsește ca să deschideți autostrada e un ministru în stare s-o deschidă. Pe acela, din păcate, nu-l pot aproba eu”, a scris fostul ministru al Transporturilor luni, 9 noiembrie, pe pagina personală de Facebook.

Document publicat de Radu Miruță pe Facebook – 9 noiembrie 2026

Lucrările la Tunelul Curtea de Argeș au fost finalizate, dar acesta nu a fost încă dat în folosință

La momentul actual, lucrările de construcție la Tunelul Curtea de Argeș sunt practic finalizate, însă noua porțiune de drum nu poate fi deschisă circulației din cauza faptului că nu există personal specializat care să opereze și să supravegheze sistemele de siguranță.

Tunelul are o lungime de aproximativ 1.350 de metri și este prevăzut cu peste 2.500 de senzori, camere și puncte de monitorizare. Lungimea totală a noii secțiuni de pe autostrada A1 Sibiu-Pitești este de aproximativ 10 km.

La data de 4 noiembrie 2026, CNAIR și ISU au efectuat verificări care au vizat sistemele de ventilație pentru evacuarea fumului, senzorii și camerele inteligente, sistemele de monitorizare și intervenție în caz de incendiu, respectiv funcționarea integrată a instalațiilor.

Totuși, la câteva zile după, ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a declarat că problema principală este reprezentată de lipsa personalului specializat care să opereze aceste sisteme. Pe scurt, este vorba de supravegherea permanentă a tunelului, monitorizarea sistemelor tehnice, mentenanța instalațiilor sau intervenția în situații de urgență.

Termenul contractual de finalizare a lucrărilor a fost fixat în februarie 2027, însă, la momentul actual, nu este confirmat dacă va fi dat în folosință mai devreme.

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