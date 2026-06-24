„Regele TikTok-ului” a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. Cum a fost prins

Alin Borcan, alias „Regele TikTok-ului”, a fost săltat de mascați după ce s-a dat drept Piedone și a controlat magazine. El s-a deghizat precum fostul șef ANPC, apoi a început să adreseze întrebări vânzătoarelor. În tot acest timp, transmitea imaginile pe platforma TikTok.

Îmbrăcat similar cu fostul șef ANPC, Cristian Popescu Piedone, Alin Borcan a intrat în mai multe magazine și benzinării din județul Timiș. El a pus întrebări vânzătoarelor și a filmat întreaga acțiune. Imaginile au fost publicate pe TikTok. Ulterior, în urma acestor filmări, el a fost ridicat de mascați și dus la audieri.

„La data de 23 iunie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-o cauză penală în care se efectuează cercetări față de un bărbat, de 32 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

În fapt, polițiștii s-au sesizat din oficiu după identificarea, în mediul online, a unor materiale video publicate pe o platformă de socializare, în care bărbatul s-ar fi prezentat în mod necorespunzător ca reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice unor autorități de control, inducând în eroare reprezentanții unor societăți comerciale.

În urma activităților desfășurate până în prezent, au fost administrate mijloace de probă relevante pentru cauză. Totodată, bărbatul a fost condus la sediul poliției în vederea audierii.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor în care au fost comise faptele, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Ce a declarat la audieri

La audieri, Alin Borcan a spus că gestul său a fost o provocare din mediul online. El a susținut că regretă situația, după ce angajații magazinelor l-au luat în serios.

În urma perchezițiilor, la locuința sa din Dumbrăvița au fost găsite mai multe cartușe letale. Au fost descoperite și o legitimație și o insignă cu însemne ale fostei Agenții Naționale Antidrog. Borcan a declarat că nu știa de existența muniției. Anchetatorii urmează să decidă dacă va fi propus pentru arestare preventivă, potrivit Antena 3 CNN.

Dezbrăcat la poartă și cu o armă de jucărie în mână, Alin Borcan a amenințat jurnaliștii prezenți și autoritățile

Vă reamintim faptul că nu este prima oară când „Regele TikTok-ului” se află în atenția publică. În anul 2025, el a amenințat, dezbrăcat, cu o armă de jucărie, după perchezițiile domiciliare. Acestea au avut loc într-un dosar de corupere a alegătorilor. La momentul acela, în dosar erau vizați și Bogdan Peșchir, precum și Makaveli. În urma perchezițiilor, a fost sancționat cu 5.000 de lei.

Borcan i-a numit pe polițiștii care i-au percheziționat locuința „hoți cu cagule” . „Nu mai veniți aici, că vă confund cu ăștia și trag în dumneavoastră”, i-a zis Borcan jurnalistei Antena 3 CNN.

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