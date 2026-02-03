Prima pagină » Actualitate » Renovarea secției de Oncologie a Spitalului Județean Brașov a fost amânată. Explicațiile lui Codin Maticiuc: „Există riscul real ca tot ce facem să fie desfăcut ulterior”. Ce se va întâmpla cu cei 565.000 de euro strânși din donații

Renovarea secției de Oncologie a Spitalului Județean Brașov a fost amânată. Explicațiile lui Codin Maticiuc: „Există riscul real ca tot ce facem să fie desfăcut ulterior”. Ce se va întâmpla cu cei 565.000 de euro strânși din donații

03 feb. 2026, 11:42, Actualitate

Președintele Fundației Metropolis, Codin Maticiuc, a transmis în exclusivitate pentru Gândul, că lucrările de renovare a pavilionului Mârzescu din Spitalul Județean Brașov, unde sunt internați pacienții oncologici, nu vor mai începe, deși anunțul cu privire la demararea acestora fusese făcut în urmă cu mai puțin de două săptămâni. 

Update: Prin intermediul unei postări pe Facebook, Codin Maticiuc a anunțat că ”scoate la bătaie” 565.000 de euro, sumă obținută din donații, pentru alte spitale publice din Brașov. Acesta a făcut un apel către managerii de spitale din Brașov care consideră că au nevoie de îmbunătățiri. Maticiuc a anunțat că a luat această hotărâre ca urmare a faptului că nu mai poate face Secția de Oncologie de la Spitalul Județean Brașov, pentru că, între timp, Consiliul Județean Brașov a votat un proiect major de consolidare și modernizare a Stationarului Mârzescu.

”Dragi brașoveni, avem 565.000 de euro donați de voi și avem nevoie de voi să ne spuneți unde să îi investim tot în orașul vostru! Sunt banii donați de oameni și companii care au vrut să ajute. Bani care trebuie să producă rezultate. De aceea, îi scoatem la bătaie pentru alte spitale publice din Brașov care au nevoie reală de renovare, modernizare sau dotări.
Facem un apel public către donatori, să ne spună unde își doresc să ajungă banii si către managerii de spitale din Brașov, care au nevoie de ajutor și pot veni cu proiecte clare, aplicabile. În două luni, luăm o decizie.
Revenim public cu spitalul ales și proiectul care va primi cei 565.000 de euro. De ce facem asta? Pentru că nu mai putem face Secția de Oncologie de la Spitalul Județean Brașov.
Între timp, Consiliul Județean Brașov a votat un proiect major de consolidare și modernizare a Stationarului Mârzescu. Un proiect mare, care va schimba clădirea din temelii. Cel puțin asa speram!
Asta înseamnă un lucru simplu: dacă am lucra acum din bani privați, există riscul real ca tot ce facem să fie desfăcut ulterior. Iar noi nu putem risipi banii donați de oameni.
Îi ducem acolo unde pot fi folosiți imediat și corect”, a scris Maticiuc pe Facebook.

Știrea inițială

Potrivit acestuia, de aproape doi ani fundația strânge fonduri pentru reabilitarea pavilionului, iar comunitatea locală s-a remarcat printr-un nivel ridicat de implicare. Codin Maticiuc a anunțat că va merge personal la Brașov pentru a le oferi o explicație directă brașovenilor cu privire la motivele care au dus la suspendarea lucrărilor.

Fac acest video special pentru cititorii Gândul. Sunt în drum spre Brașov. De fapt, acum plec. Se întâmplă următoarea situație. În ianuarie am anunțat începerea renovării pavilionului Mârzescu. Locul unde sunt internați bolnavii de cancer ai Brașovului, pacienții oncologici. Ne chinuim de ceva timp să facem asta. Am anunțat-o în ianuarie și ieri a trebuit să anunțăm că acest lucru nu se va mai întâmpla. Cred că brașovenii merită o explicație pe care eu s-o livrez personal. Plec acum spre Brașov. La ora două voi transmite atât pentru Gândul, cât și pentru canalele mele de social media din fața spitalului”, a transmis Codin Maticiuc. 

Codin Maticiuc a postat și un mesaj pe pagina personală de Facebook, înosțit de o fotografie cu interiorul spitalului unde sunt internați pacienții oncologici. Acesta a lansat o invitație pentru presa locală, donatorii, brașovenii dar și autoritățile care vor să afle de ce Fundația Metropolis a renunțat la reconstrucția pavilionului Mârzescu.

„De ceva timp încercăm să renovam acest spital. Oamenii din Brașov au donat pentru asta, au sperat să reușim. În ianuarie am anunțat că demaram acest proiect. Ieri însă, tot noi, #spitalepublicedinbaniprivati am renunțat să-l mai facem. Suntem datori cu o explicație și am decis s-o livrez astăzi, personal, la Brașov fix în fața pavilionului Marzescu pe care voiam să-l refacem. Ne vedem la ora 14.00 în fața spitalului. Aștept presa locală, donatori, brașoveni curioși sau chiar autorități îngrijorate”, a scris acesta pe Facebook. 
Luna trecută, echipa Fundației Metropolis a avut o discuție împreună cu conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov despre modul în care vor fi realizate lucrările.

Fundația a strâns până în prezent 565.000 euro, aproximativ 50% din bugetul total necesar, estimat la 1,1 milioane euro. Pe site-ul fundației este menționat faptul că în acest moment, poate fi renovată jumătate din secție, iar diferența de buget care trebuie acoperită pentru finalizarea integrală a proiectului este de 535.000 euro.

