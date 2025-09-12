Tratamentele pentru pacienții oncologici vor fi asigurate fără întreruperi: CNAS alocă 405 milioane de lei pentru MEDICAMENTE

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis, vineri, că monitorizează continuu modul de utilizare a bugetului aprobat pe toate domeniile de asistenţă medicală, iar în prezent nu există discontinuităţi în tratamentul pacienţilor oncologici. De asemenea, CNAS a anunțat că a redistribuit fonduri în valoare de 405 milioane lei, conform solicitărilor spitalelor, astfel încât unităţile sanitare să poată acorda pacienţilor tratamentul corespunzător fără discontinuităţi.

„Echipa CNAS apreciază eforturile depuse de Ministerul Finanțelor pentru identificarea soluțiilor necesare în vederea achitării tuturor obligațiilor scadente în luna august, în valoare de 2,8 miliarde lei. Totodată, CNAS utilizează toate pârghiile legale pentru a evita discontinuitățile în asigurarea tratamentelor medicale, până la aprobarea unei rectificări bugetare pozitive”, a transmis, vineri, CNAS, într-un comunicat de presă.

CNAS a redistribuit 405 milioane lei, ca spitalele să poată acorda tratamentul

În contextul în care, din septembrie, creditele de angajament pentru medicamentele oncologice din contractele cost-volum nu mai erau suficiente pentru acoperirea necesarului, CNAS a efectuat o redistribuire a acestor credite în valoare de 405 milioane lei, în conformitate cu solicitările spitalelor, astfel încât unităţile sanitare să poată acorda pacienţilor tratamentul corespunzător fără discontinuităţi.

„În același scop, președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a solicitat situația detaliată a derulării Programului Național de Oncologie în întreaga țară, iar analiza datelor a arătat un management adecvat la nivelul sistemului național de sănătate, înregistrându-se probleme punctuale în unele unități sanitare din 7 județe și din municipiul București. Situația a fost monitorizată și gestionată operativ, iar în acest moment tratamentele sunt acordate corespunzător tuturor pacienților oncologici”, mai precizează instituţia citată.

Reprezentanții CNAS anunţă că acordă atenţie semnalării oricărei probleme apărute în acordarea serviciilor medicale decontate din FNUASS, în scopul intervenției prompte pentru soluționarea acestora, asigurarea accesului neîntrerupt la tratamentele necesare și continuă să acționeze împreună cu partenerii instituționali pentru furnizarea asistenței medicale în condiții optime pentru toți pacienții din România.

Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX

AUTORUL RECOMANDĂ:

Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”

CNAS anunță schimbări la nivelul de compensare al medicamentelor. Cât vor plăti pacienții în plus