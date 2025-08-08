Republica Moldova RETRAGE licența Moldovagaz, controlată de Gazprom. Rusia acuză „distrugerea deliberată” a companiei și amenință cu represalii

Agenția Națională pentru Reglementarea Energiei (ANRE) din Republica Moldova a retras licența de distribuție a gazelor de la Moldovagaz, companie controlată în proporție de 50% de gigantul rus Gazprom, și a transferat-o către compania de stat Energocom.

Măsura, care va intra în vigoare la 1 septembrie, vizează alimentarea a peste 800.000 de consumatori și marchează o nouă etapă în conflictul energetic dintre cele două părți.

Decizia ANRE vine pe fondul disputei privind presupuse datorii de peste 709 milioane de dolari pe care Gazprom susține că Moldova le are, în special din partea industriilor de stat.

Chișinăul invocă audituri independente care arată că aceste restanțe nu există și acuză Rusia că a folosit pretextul datoriilor pentru a opri livrările de gaze în ianuarie. Măsura a afectat sever aprovizionarea regiunii separatiste Transnistria, în timp ce restul Republicii Moldova s-a alimentat din surse alternative, inclusiv din România, potrivit News.ro.

Gazprom: „Etapa finală a distrugerii deliberate a Moldovagaz”

Într-o reacție oficială, Gazprom a calificat retragerea licenței drept „etapa finală a distrugerii deliberate” a Moldovagaz de către autoritățile moldovene.

Gigantul rus avertizează că reorganizarea forțată a companiei va duce la creșterea prețurilor la gaze și la diminuarea securității energetice a țării.

„Guvernul moldovenesc a introdus o serie de măsuri care vor duce la reorganizarea forțată a Moldovagaz, la o creștere bruscă a prețurilor și, în consecință, la o scădere a securității energetice”, a transmis compania, promițând să își apere „drepturile și interesele legitime prin toate mijloacele disponibile”.

Chișinăul invocă regulile UE și necesitatea independenței energetice

Autoritățile moldovene susțin că decizia este motivată și de neimplementarea de către Gazprom a regulilor europene privind separarea transportului de furnizarea gazelor.

Republica Moldova a accelerat în ultimii ani procesul de reducere a dependenței de gazele rusești, renunțând complet la acestea pentru malul drept al Nistrului încă din 2022, în favoarea importurilor din surse europene.

Președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că problemele sunt „politice” și nu pot fi controlate de companie.

În prezent, Transnistria primește gaze prin intermediul unei firme din Ungaria, după ce a refuzat sprijinul Uniunii Europene și al Chișinăului, însă regiunea rămâne în stare de urgență economică.