Tânărul din București care a fost arestat preventiv și încarcerat la Penitenciarul Rahova în locul unui hoț de parfumuri care i-a furat identitatea a oferit un interviu, în exclusivitate, pentru emisiunea MARTORII, difuzată pe canalul de YouTube Gândul în fiecare duminică, cu începere de la ora 19.00. Bărbatul a povestit cum a ajuns la închisoare în locul altcuiva și cum a ajuns, după eliberare, să doarmă într-o casă părăsită și să caute în gunoaie.

Anul trecut, în luna iunie, Bogdan Dinu, un bucureștean care lucra în Austria ca ospătar a fost anunțat de un cunosut că fotografia lui a fost publicată pe site-ul Poliției Române, la categoria „Persoane urmărite”. Din acest moment, tânărul Dinu acea să fie victima uneia dintre cele mai mari erori judiciare și să stea la închisoare, în condiții groaznice, în locul unui răufăcător care îi furase identitatea.

Tragedia trăită de bărbatul din București are ca punct de pornire dimineața zilei de 28 noiembrie 2024, când o persoană care supaveghea video rafturile magazinului Douglas din Mall Băneasa a observat un individ care a rupt alarma unui parfum, după care l-a ascuns în haina groasă.

Parfumul, un tester Sospiro, evaluat la suma de 1.500 de lei, a fost recuperat. Hoțul a spus că regretă fapta și a explicat că regretă profund ce a făcut, dar este ziua de naștere a bunicii sale, motiv pentru care și-a dorit foarte mult să-i facă o bucurie.

Și-a găsit poza pe site-ul Poliției

A fost anunțată Poliția, iar la fața locului a ajuns un echipaj al Secției 2. Agenții i-au cerut necunoscutului să se legitimeze, dar acesta a afirmat că nu are actele la el. În lipsa cărții de identitate, hoțul a spus că se numește Bogdan Dinu și este născut în august 1987.

Cu toate că hoțul nu semana cu persoana găsită în baza de date, cei doi agenți au ignorat acest aspect, iar bărbatul respectiv a fost reținut pentru 24 de ore și închis, sub noua lui identitate, în arestul Secției 13. După ce ordonanța a expirat, acesta a primit control judiciar și ar fi trebuit sa se prezinte, pentru semnătură, la Secția 10. Pentru că nu s-a prezentat și a încălcat astfel condițiile controlului judiciar, măsura a fost anulată și transformată în arest preventiv. Cum nu a fost găsit acasă, a fost dat în urmărire.

„Era iunie 2025, când eram în Austria, unde munceam ca ospătar și organizam evenimente. Nu mergea rău. Atunci m-a sunat un cunoscut m-a anunțat că fotografia mea este pe pagina electronică a Poliției și că sunt dat în urmărire. Prima dată am încercat să-mi dau seama dacă am încălcat legea în vreun fel. Dar chiar nu făcusem nimic, astfel că eram sigur că este o greșeală”, a spus Bogdan Dinu, la Martorii.

Acesta a explicat că a venit din Austria cu trenul și s-a dus la Poliție pentru a lămuri situația. Cum mandatul de arestare era definitiv, a fost dus direct la Penitenciarul Rahova.

În pușcărie, ploua cu ploșnițe

Cu toate că a invocat în fața instanței faptul că nu este el bărbatul care apare în imaginile surprinse de camerele video din magazin, la început nu l-a ascultat nimeni. „Stăteam în pușcărie complet nevinovat și asta mă măcina teribil. În plus, condițiile de detenție erau groaznice. Cum stingeai lumina, ploua cu ploșnițe din saltelele de deasupra, iar mâncarea era oribilă. Ca sa nu mai spun că la încarcerare, personalul penitenciarului m-a jefuit, pe față, de mai multe pachete de țigări”, a mai explicat Dinu.

Bărbatul a menționat că, după o lună de pușcărie a primit control judiciar. Cu ajutorul avocatului său, a reușit să obțină o expertiză la Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) în urma căreia s-a dovedit, oficial, că a fost victima unei teribile erori judiciare.

De foame, bărbatul căuta în gunoaie sticle din plastic

„După ce m-am liberat, nu mai avea nimic. Fusesem dat afară din casa în care locuiam cu chirie, nu mai aveam loc de muncă și nici bani nu mai aveam. Plus de asta, nimeni nu voia să mă angajeze, deoarece eram considerat un fost pușcăriaș. Am trăit clipe foarte grele atunci. Am ajuns să dorm într-o casă părăsită, fără apă și fără electricitate. Ca să mănânc, ajunsesem să caut în gunoaie sticle din plastic și doze de suc”, a mai spus Bogdan Dinu.

Emisiunea MARTORII, în care Bogdan Dinu povestește pe larg toate întâmplările pe care le-a trăit din momentul în care s-a pomenit dat în urmărire generală, va fi postată pe canalul de YouTube Gândul duminică, 13 septembrie, ora 19.00.