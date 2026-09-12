Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 12 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sydney Sweeney este o actriță și producătoare americană, născută pe 12 septembrie 1997, în Spokane, Washington. A început să joace de la o vârstă fragedă, iar în timp a obținut roluri în numeroase seriale și filme. La începutul carierei, a avut apariții în mai multe seriale cunoscute, printre care Grey’s Anatomy, Criminal Minds şi Pretty Little Liars. În 2018, a atras atenția publicului prin rolurile din Everything Sucks!, Sharp Objects și The Handmaid’s Tale. Marele succes a venit odată cu rolul lui Cassie Howard din serialul Euphoria. Interpretarea sa a fost apreciată de critici și i-a adus nominalizări la premiile Primetime Emmy. A avut un rol important în primul sezon al serialului The White Lotus, care i-a adus o nouă nominalizare la Emmy. Ea s-a remarcat și în cinematografie, jucând în filme precum Anyone but You, Immaculate și The Housemaid. Un alt proiect important este filmul Christy, în care interpretează rolul pugilistei Christy Martin. În prezent, Sydney Sweeney continuă să lucreze în proiecte de film și televiziune, construindu-și o carieră atât ca actriță, cât și ca producătoare.

Emmy Rossum este o actriță, cântăreață și regizoare americană. S-a născut pe 12 septembrie 1986, în New York, și a manifestat încă din copilărie o pasiune pentru muzică și actorie. A devenit cunoscută publicului internațional datorită rolului Christine Daaé din filmul The Phantom of the Opera (2004), interpretare care i-a evidențiat atât talentul actoricesc, cât și calitățile vocale. De asemenea, a jucat în filme precum The Day After Tomorrow, Poseidon și Beautiful Creatures. Unul dintre cele mai importante roluri din cariera sa este Fiona Gallagher din serialul Shameless, în care a jucat timp de nouă sezoane. Personajul i-a adus aprecierea publicului și a criticilor și a contribuit semnificativ la popularitatea sa. Pe lângă actorie, aceasta este atrasă de industria muzicală, în 2007 lansând albumul Inside Out. De asemenea, s-a implicat în producția și regia unor proiecte de televiziune. Prin talentul său și prin diversitatea activităților artistice, Emmy Rossum s-a remarcat ca una dintre actrițele versatile ale generației sale, având o carieră importantă atât în cinematografie, cât și în televiziune.

Johnny Cash a fost unul dintre cei mai cunoscuți și influenți artiști americani de muzică country. S-a născut pe 26 februarie 1932, în Kingsland, Arkansas, și a devenit celebru datorită vocii sale profunde, stilului inconfundabil și versurilor inspirate din experiențele oamenilor obișnuiți. De-a lungul carierei, a abordat mai multe genuri muzicale, printre care country, rockabilly, blues și gospel. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără I Walk the Line, Ring of Fire, Folsom Prison Blues și A Boy Named Sue. Muzica sa a vorbit adesea despre iubire, credință, libertate, suferință și viața oamenilor aflați la marginea societății. Un moment important al carierei sale a fost reprezentat de concertele susținute în închisori, în special cele de la penitenciarele Folsom și San Quentin. Johnny Cash a avut o carieră de peste cinci decenii și a primit numeroase premii, inclusiv mai multe premii Grammy. A murit pe 12 septembrie 2003, la vârsta de 71 de ani. El a rămas o figură emblematică a muzicii americane, iar cântecele sale continuă să fie ascultate și apreciate de generații întregi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1913: Jesse Owens 🇺🇸🏃🏾‍♂️‍➡️ atlet de culoare, laureat cu patru medalii de aur la Jocurile Olimpice din 1936, de la Berlin. Ulterior, a participat la concursuri demonstrative pentru a strânge bani pentru familia sa și făcând acte de caritate; cursa cea mai faimoasă a fost cea în care a concurat cu un cal

🎂1921: Stanislav Lem 🇵🇱✒️ A devenit faimos datorită romanului Solaris (1961), care a fost ecranizat de trei ori. Romanul povestește despre imposibilitatea stabilirii unei comunicări adecvate între specia umană și una non-umană. Reprezintă una dintre explorările filozofice ale lui Lem pe tema limitărilor antropomorfice ale omului

🎂1931: Ian Holm 🇬🇧🎬 „Ash” din Alien (1979)

🎂1940: Linda Gray 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolul său Sue Ellen Ewing din serialul Dallas

🎂1944: Barry White 🇺🇸🎤 Câștigător a cinci premii Grammy; două hituri uriașe, „You’re the First, the Last, My Everything” și „Can’t Get Enough of Your Love, Babe”; vânzări de peste 100 de milioane de unități la nivel mondial

🎂1952: Neil Peart 🇨🇦🇺🇸🥁bateristul trupei Rush

🎂1957: Hans Zimmer 🇩🇪🇺🇸🎼🎬 a compus muzica pentru peste 150 de filme, printre care sunt și coloanele sonore premiate cu oscar The Lion King (1994), Crimson Tide (1995), The Thin Red Line (1998), Gladiator (2000), Ultimul samurai (2003), The Dark Knight (2008), Inception (2010), 12 Years a Slave (2013) și Interstellar (2014). Este considerat compozitorul de muzică de film cu cel mai mare succes din punct de vedere financiar

🎂1960: Robert John Burke 🇺🇸🎬 RoboCop 3 (1993), Thinner (1996)

🎂1961: Mylène Farmer 🇫🇷🇨🇦🎤 deține recordul pentru cele mai multe hituri „number one” în clasamentele muzicale franceze, cu 13 până în prezent, din care 8 au fost consecutive

🎂1973: Paul Walker 🇺🇸🎬 unul din principalii protagoniști din The Fast and the Furious. Ironia sorții face că a murit într-un accident rutier pe 30 noiembrie 2013, împreună cu prietenul său Roger Rodas. Mașina condusă de acesta, un Porsche Carrera GT, izbindu-se de un stâlp, apoi de un copac, a luat foc, iar cei doi nu au avut șanse să supraviețuiască impactului

🎂1986: Emmy Rossum 🇺🇸🎬 actriță americană, cu origini basarabene (bunica sa este din Republica Moldova, orașul Telenești). Mystic River (2003), The Phantom of the Opera (2004), Shameless (2011 – 2021)

🎂1997: Sydney Sweeney 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1992: Anthony Perkins 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru rolul lui Norman Bates din Psycho (1960) al lui Alfred Hitchcock

🕯️1995: Jeremy Brett 🇬🇧🎬 devenit celebru pentru interpretarea lui Sherlock Holmes în patru seriale

🕯️2003: Johnny Cash 🇺🇸🎬 considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului al XX-lea. A fost cunoscut datorită vocii sale grave, joase de bariton, sunetul și senzația unui „tren de marfă” pe care o crea trupa sa, Tennessee Three, precum și pentru atitudinea și stilul său de îmbrăcăminte întunecat, ce i-au câștigat renumele de „Man in Black”

Calendar 🗒️

🗒️490 î.Hr.: Victoria grecilor asupra perșilor în Bătălia de la Marathon; atenienii conduși de Miltiade au înfrânt armata persană trimisă de Darius I

🗒️1609: Exploratorul englez Henry Hudson a început să exploreze râul Hudson, punând bazele colonizării olandeze a regiunii actualului stat New York

🗒️1659: Oastea Țării Românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiul și Brăila. Începe răscoala antiotomană

🗒️1683: Sfârșitul asediului otoman asupra Vienei

🗒️1919: Decret-lege privind înființarea Universității Regele Ferdinand din Cluj. Universitatea maghiară din Cluj s-a refugiat la Szeged

🗒️1919: Decret-lege dat de Consiliul Dirigent al Transilvaniei pentru reforma agrară și introducerea votului universal

🗒️1920: La Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se folosește pentru prima dată steagul olimpic cu cinci inele, design creat de Pierre de Coubertin, 1913

🗒️1940: În peștera de la Lascaux, Franța, sunt descoperite picturi rupestre preistorice

🗒️1944: La Moscova, a fost semnată Convenția de armistițiu dintre guvernul român și guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul împotriva Națiunilor Unite și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. României i s-a impus plata a 300 de milioane de dolari despăgubiri de război (în produse). Se mai prevedea că Transilvania „sau cea mai mare parte a ei” urma să fie restituită României, sub rezerva recunoasterii acestei situații prin tratatele de pace; armata română urma să participe la lupte pe Frontul de Vest cu minimum 12 divizii de infanterie

🗒️1949: Theodor Heuss este ales ca primul președinte al Republicii Federale Germania

🗒️1953: John Fitzgerald Kennedy se căsătorește cu Jacqueline Lee Bouvier

🗒️1958: Americanul Jack Kilby prezintă primul circuit integrat din lume

🗒️2013: NASA anunță că Voyager 1 a devenit primul obiect spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar