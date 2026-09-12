Zilele acestea tensionate de la metrou, cu posibile blocaje în subteran, aduc aminte de vremurile când sindicatul Metrorex (USLM) era condus de către cel mai influent om din transportul public, supranumit și „Jimmy Hoffa” de România. Rădoi s-a pensionat în urmă cu doi ani, atunci când s-a și însurat. Tot de atunci au început și probleme grave de sănătate pentru celebrul sindicalist, iar recent a fost supus unui transplant de ficat.

Supranumit „Jimmy Hoffa” de România, după celebrul sindicalist american, care a dispărut fără urmă în anul 1975, Ion Rădoi a fost cel mai influent om de la metrou.

Nu de puține ori, sub conducerea lui Rădoi, angajații de la metrou au organizat greve, iar celebrul sindicalist a reușit mereu să țină steagul sus în fața autorităților.

Ajuns la 64 de ani, și cu o viață trăită…din plin, Ion Rădoi a fost supus recent unui transplant de ficat, operație pentru care ar fi plătit o sumă considerabilă de bani.

Ion Rădoi controla magazinele de la metrou

Cu toate acestea, în aceste zile, fostul sindicalist s-ar afla în spital.

Despre Ion Rădoi s-a spus că era cel care controla rețeaua de magazine de la metrou, dar și celelalte servicii foarte importante, prin societatea Sindomet Servcom.

Practic, Sindomet Servcom, firma deținută de sindicatul de la metrou condus de Ion Rădoi, a încasat timp de 18 ani zeci de milioane de lei din contractul cu Metrorex care permitea închirierea spațiilor din toate stațiile, pentru activități comerciale.

Sfârșitul spațiilor comerciale a venit însă în aprilie 2021, pe vremea când ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, poreclit și „Ministrul Rangă”, după ce împreună cu directorul de atunci de la Metrorex au demolat chioșcurile chiar cu o rangă.

Revenind la Ion Rădoi, tot în 2021, acesta a pus la cale o grevă „spontană”, care a paralizat Bucureștiul pentru o zi.

În 2024, înainte de pensionare, fostul lider din subteran, în vârstă de 64 de ani, a încercat să-și facă un nou sindicat. Asta după ce a fost exclus din principala organizație sindicală, condusă acum de Marian Artimon.

Ce avere are Ion Rădoi

Potrivit ultimei declarații de avere, din 2020, Rădoi avea un salariu anual de 227. 882 de lei, ceea ce înseamnă aproape 19.000 de lei pe lună.

Acesta deține un apartament în București, o casă de locuit în Giurgiu, și două case de vacanță în Dâmbovița și la Sinaia.

Fostul lider de sindicat s-a însurat în 2023, la vârsta de 62 de ani cu mai tânăra Elena Claudia Minea.

Ion Rădoi a fost trimis în judecată de DNA sub acuzația de șantaj și trafic de influență.

Fostul sindicalist, născut la Giurgiu, a fost și deputat din partea PDSR, între 2000 și 2004, apoi senator PSD până în anul 2008.