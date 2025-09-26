Prima pagină » Actualitate » Retailerul Kaufland retrage un produs de la raft. Clienții sunt sfătuiți să nu îl consume

26 sept. 2025, 09:36, Actualitate
Retailerul german Kaufland retrage de pe raft un lot de salată de icre de crap. Acesta prezintă riscul de infectare cu Listeria monocytogenes.

Clienții au fost sfătuiți să nu consume produsul, iar potrivit informațiilor transmise de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVS), producătorul SC Doripesco Prod SRL a retras de la vânzare produsul ”Salată de icre de crap”, la 190 de grame, cu număr de lot 05.09.2025 și cu termenul de valabilitate: 20.10.2025, comercializat în supermarketurile Kaufland, precizează News.ro.

”Retragerea produsului de pe piață și rechemarea acestuia de la consumatori au fost declanșate la solicitarea furnizorului pentru a proteja sănătatea consumatorilor, având în vedere identificarea unui risc de Listeria monocytogenes”, se precizează în sursa citată.

Clienții au fost sfătuiți să nu consume produsele cu termenul de valabilitate/lotul menționat și să le returneze la punctele de vânzare, până la data de 5 octombrie sau să le distrugă.

Kaufland este unul dintre cele mai mari companii de retail din Europa, cu un număr de peste 1.600 de magazine în 8 țări, peste 157.000 de angajați și cu o rețea de 193 de magazine în România.

Kaufland ocupă locul doi în topul celor mai mari retaileri alimentari din România

Kaufland face parte, alături de Lidl, din grupul german Schwarz, cel mai mare grup de retail alimentar din Europa și după cifra de afaceri, al patrulea cel mai mare retailer din lume. Grupul este controlat de miliardarul Dieter Schwarz (85 de ani), cel mai bogat german, cu o avere estimată la 46,5 miliarde de dolari de către revista americană Forbes.

Afacerile care aparțin de Kaufland România au crescut anul trecut (2024) cu 6% ajungând la aproape 19,6 miliarde de lei (3,87 miliarde de euro), de la 18,3 miliarde de lei în 2023 (3,6 miliarde de euro). Cu astfel de cifre, Kaufland se menține pe locul doi în topul celor mai mari retaileri alimentari din România, după Lidl.

