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Oameni „vânduți” cu până la 3.000 de euro și obligați să muncească 16 ore pe zi, la Covasna. Cum opera gruparea și ce a descoperit DIICOT

Oameni „vânduți” cu până la 3.000 de euro și obligați să muncească 16 ore pe zi, la Covasna. Cum opera gruparea și ce a descoperit DIICOT
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Caz scandalos în România. Cinci membri ai aceleiași familii (o femeie și 4 bărbați) au fost reținuți în Covasna pentru exploatarea prin muncă a unor persoane vulnerabile. Potrivit DIICOT, victimele ar fi fost obligate să muncească până la 16 ore pe zi, fără plată. Suspecții ar fi intenționat să își „vândă” victimele pentru 2.000-3.000 de euro.

Potrivit comunicatului transmis de DIICOT, gruparea ar fi acționat din martie 2025 până la jumătatea lunii august 2026. Activitatea s-ar fi desfășurat în județul Covasna, dar și în Germania. Cei cinci ar fi racolat persoane vulnerabile prin înșelăciune și constrângere. Victimele ar fi fost transportate și adăpostite în Brateș, Zăbala și orașul Covasna. Acolo, suspecții le-ar fi obligat să muncească.

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Femeia ar fi condus gruparea și ar fi supravegheat victimele

Datele indică faptul că femeia ar fi fost liderul grupării și s-ar fi ocupat de coordonarea și supravegherea victimelor. Tot ea ar fi stabilit locurile în care acestea urmau să fie exploatate. Victimele ar fi fost recrutate dintre persoane fără locuință sau cu datorii. Membrii grupării le-ar fi achitat datoriile și, ulterior, acestea ar fi fost duse la domiciliile suspecților. Acolo, ar fi fost obligate să muncească fără plată, pe perioadă nedeterminată.

Gruparea ar fi urmărit în special persoane fără educație și fără adăpost. Suspecții le-ar fi confiscat victimelor actele de identitate și le-ar fi obligat să muncească la proprietățile grupării. Pentru a le împiedica să ceară ajutorul autorităților, ar fi recurs la amenințări și agresiuni fizice. Asupra lor ar fi fost aplicate rele tratamente.

Persoane ținute în condiții improprii și exploatate

Victimele ar fi fost ținute în condiții improprii, fără utilități și igienă. Ele nu ar fi avut voie să părăsească locațiile și ar fi fost obligate să muncească la construcții, să îngrijească animalele, să taie lemne și să cosească. Programul începea la ora 06:00 și se termina între 20:00 și 22:00. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi intenționat să „vândă” victimele pentru sume între 2.000 și 3.000 de euro. Persoanele exploatate ar fi fost tratate ca o marfă cu valoare economică.

Au fost efectuate și o serie de percheziții la locuințele suspecților. Anchetatorii au ridicat documente și alte probe. Patru autoturisme de lux au fost, de asemenea, indisponibilizate. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă a celor cinci pentru 30 de zile. Propunerea a fost înaintată Tribunalului Covasna.

Oameni „vânduți” cu până la 3.000 de euro și obligați să muncească 16 ore pe zi, la Covasna. Cum opera gruparea și ce a descoperit DIICOT

Bunuri indisponibilizate

„În cursul zilei de ieri au fost puse în aplicare mandate de percheziție la locuințele inculpaților, fiind găsite și ridicate înscrisuri, precum și alte mijloace de probă. Totodată, au fost indisponibilizate 4 autoturisme de lux.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Criminalistic, Serviciului Acțiuni Speciale, Secției de Poliție Rurala 3 Covasna din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Covasna și al jandarmilor Inspectoratului Județean de Jandarmi Covasna.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite DIICOT.

Sursă foto: DIICOT, Mediafax Foto

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