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Volodimir Zelenski e pregătit de o întâlnire cu Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. „Trebuie să discutăm și să luăm decizii”

Volodimir Zelenski e pregătit de o întâlnire cu Vladimir Putin la summitul G20 de la Miami. „Trebuie să discutăm și să luăm decizii”
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că vrea să poarte discuții directe cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la summitul G20 programat pentru luna decembrie la Miami, în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu acordat presei germane, șeful statului ucrainean a subliniat că dialogul este necesar pentru obținerea unor rezultate și decizii concrete.

Volodimir Zelenski pune accent pe rezultatele pragmatice ale unei eventuale întâlniri

Întrebat de jurnaliștii postului german Deutsche Welle dacă s-ar așeza la masa discuțiilor cu Vladimir Putin, în eventualitatea în care ambii lideri ar fi invitați la reuniunea globală din Statele Unite, Volodimir Zelenski a oferit un răspuns afirmativ.

„Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a pus accentul pe necesitatea unor concluzii clare și a explicat că rezultatele negocierilor primează în fața retoricii politice. „Nu cuvintele contează. Nu contează ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună. (…) Contează doar rezultatul”, a mai precizat acesta.

Vizita emisarilor americani la Kiev și Moscova, considerată un „semnal bun”

După mai bine de doi ani și jumătate de la începutul războiului, presiunile internaționale pentru identificarea unei soluții diplomatice și încheierea ostilităților au crescut semnificativ. Eforturile pentru pace au intrat într-o nouă etapă de intensitate, în special pe fondul implicării active a Washingtonului, care caută să medieze un acord între cele două părți beligerante și să aducă liderii la masa negocierilor.

Privind aceste eforturi de mediere, Volodimir Zelenski a evaluat pozitiv recenta vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Liderul ucrainean a descris demersul reprezentanților Statelor Unite drept un „semnal bun” pentru evoluția negocierilor.

„Este un semn de respect față de poporul nostru”, a subliniat președintele ucrainean, salutând implicarea directă a diplomației americane în eforturile de stabilizare a regiunii.

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