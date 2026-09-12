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Fondurile pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce variante au primăriile pentru proiectele în execuție

Fondurile pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce variante au primăriile pentru proiectele în execuție
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Fondurile pentru 2026 ale programului „Anghel Saligny” au fost epuizate. Din data de 11 septembrie 2026, Ministerul Dezvoltării suspendă depunerea cererilor de transfer. Solicitările vor putea fi depuse din nou dacă bugetul programului va fi suplimentat în acest an. Pe de altă parte, există și câteva excepții în cazul primăriilor și consiliilor județene care au aprobat contribuția de 20%.

Măsura nu îi vizează pe beneficiarii care și-au asumat plata a 20% din valoarea proiectelor din bugetele proprii. Pentru proiectele în execuție, primăriile pot folosi fonduri proprii sau alte surse legale ori pot opri lucrările, pentru a evita acumularea de datorii. OUG 87/2025 prevede că, în 2026, pentru anumite proiecte „Anghel Saligny”, autoritățile locale trebuie să suporte din bugetele proprii 20% din contribuția aferentă fiecărei cereri de transfer. Această sumă nu va fi recuperată ulterior de la bugetul de stat.

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Fondurile pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce variante au primăriile pentru proiectele în execuție

Fondurile pentru „Anghel Saligny” s-au terminat. Ce variante au primăriile pentru proiectele în execuție. Foto: Shutterstock

Fondurile pentru „Anghel Saligny” s-au terminat

Dacă bugetul programului va fi suplimentat, transferurile vor fi reluate. Sumele suportate temporar de beneficiari din fonduri proprii vor putea fi recuperate ulterior de la Ministerul Dezvoltării.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației informează beneficiarii Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” că fondurile bugetare alocate programului pentru anul în curs au fost epuizate – a anunțat ministrul Cseke Attila. În aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro este suspendată din data de 11 septembrie 2026, urmând să fie reluată dacă vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.

Măsura nu se aplică beneficiarilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 87/2025 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene, prin care au aprobat plata din bugetele proprii a procentului de 20% din suma estimată. Pentru acești beneficiari, sumele necesare au fost rezervate.

Pentru proiectele aflate în execuție, autoritățile locale pot continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite ori pot decide sistarea acestora, astfel încât să evite acumularea de arierate. În cazul suplimentării bugetului programului în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării va informa beneficiarii și va relua transferurile.

Totodată, sumele aferente contribuției de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

După cum este cunoscut, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” se finanțează investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare, iar continuitatea acestora depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare”, transmite Ministerul Dezvoltării.

Dacă bugetul „Anghel Saligny” va fi suplimentat în 2026, Ministerul Dezvoltării va putea relua transferurile către beneficiari. Legea bugetului permite și alocarea unor fonduri din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea programului, prin hotărâre de Guvern. Programul „Anghel Saligny” finanțează investiții locale în infrastructură, precum rețele de apă și canalizare, drumuri, poduri și rețele de gaze. Programul este coordonat de Ministerul Dezvoltării și a fost înființat prin OUG 95/2021.

Situația la nivelul județului Alba

În județul Alba sunt 139 de proiecte incluse în programul „Anghel Saligny”, cu alocări de aproximativ 1,35 miliarde de lei. Contractele semnate însumează aproape 1,27 miliarde de lei. Până la finalul lunii iunie, au fost decontate peste 694 de milioane de lei. Cele mai multe proiecte (circa 85) vizează infrastructura rutieră. Urmează investițiile în canalizare, apă, gaze și poduri, scrie Alba24.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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