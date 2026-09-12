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Rogobete susține nevoia unui Guvern stabil în România și critică măsurile bazate doar pe reducerea cheltuielilor

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Alexandru Rogobete susține nevoia unui Guvern stabil în România și critică măsurile bazate doar pe reducerea cheltuielilor. Într-o postare pe Facebook, spune că reformarea sistemului medical trebuie susținută prin finanțare. El avertizează că reducerea cheltuielilor, fără investiții, nu este suficientă pentru un sistem sustenabil.

Alexandru Rogobete susține că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă de două ori în doar zece luni. Potrivit acestuia, măsurile au adus 74 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite. Pentru alte 29 au fost extinse indicațiile terapeutice.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook

În total, au fost adoptate 103 decizii, despre care fostul ministru spune că au crescut accesul pacienților la tratament. În ultima etapă, 14 medicamente noi au fost incluse în Programul Național de Oncologie, potrivit fostului ministru al Sănătății.

Alexandru Rogobete susține nevoia unui Guvern stabil în România

Rogobete avertizează că extinderea accesului la tratamente moderne trebuie susținută prin finanțare. În opinia sa, reducerea cheltuielilor nu este suficientă pentru reformarea sistemului medical. Fostul ministru susține că este nevoie de finanțare predictibilă și de orientarea resurselor către performanță, pentru ca sistemul de sănătate să devină sustenabil.

„România are nevoie de un guvern stabil. De decizii echilibrate, care să țină cont de oameni, să le facă viața mai bună, România mai puternică și sistemul de sănătate mai pregătit.

Când am condus Ministerul Sănătății, în doar zece luni, am extins de două ori lista medicamentelor compensate și gratuite.

  • 74 de medicamente noi.
  • 29 de extinderi de indicații terapeutice.
  • în total 103 decizii care au însemnat acces la tratament pentru mai mulți pacienți.

Doar în ultima etapă am introdus 14 medicamente noi în Programul Național de Oncologie.

Dar la ce folosește să deschizi accesul la terapii moderne dacă, după aceea, nu asiguri finanțarea necesară pentru ca ele să ajungă efectiv la pacienți?

Un sistem de sănătate nu poate fi condus doar cu o singură idee: tăiem și atât.

Trebuie să gândim dincolo de un tabel. Să ne întrebăm cum facem sistemul sustenabil, cum îl finanțăm predictibil, cum îl orientăm către performanță și, mai ales, cum ne asigurăm că investițiile și reformele începute se văd în viața pacientului.

România are nevoie de echilibru, dialog și viziune. De un stat care știe să cheltuiască mai bine, dar care știe și unde trebuie să investească mai mult.

Pentru că reforma adevărată nu înseamnă doar să reduci. Reforma adevărată înseamnă să construiești mai bine”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax foto / Facebook

Sursă video: Facebook/Alexandru Rogobete

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