Ucraina trebuie să-și reducă armata de 2,5 ori conform planului SUA. Această cerință din partea Administrației Trump a fost raportată de corespondentul The Economist, Oliver Carroll
Financial Times a aflat principalele puncte ale planului propus Ucrainei ca parte a unei soluționări a conflictului armat.
Potrivit ziarului, planul a fost pregătit de administrația președintelui american Donald Trump și de oficiali ruși anonimi.
Conform documentului, Ucraina trebuie:
Conform publicației, planul include și câteva cerințe politice:
Planul a fost prezentat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la o întâlnire cu șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.
Oficialii de la Kiev au declarat pentru FT că planul îndeplinește aproape în totalitate cerințele maximaliste ale Kremlinului și este inacceptabil pentru Ucraina fără modificări semnificative.
Rusia va returna o parte din teritoriile ocupate din regiunile Herson și Zaporijjea cu condiția purtării negocierilor, arată surse Axios. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări recunosc Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucraina nu este consultată.
Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritoriu legal rusesc, dar Ucrainei nu i s-ar cere acest lucru.
Potrivit a două surse cu cunoștințe directe, Qatarul și Turcia sunt implicate în elaborarea noului plan Trump și în sprijinirea eforturilor de mediere ale SUA.
Din culise: O sursă cu informații directe a declarat că Umerov a fost împuternicit de Zelenski să negocieze cu Witkoff, iar multe dintre comentariile sale au fost incluse în textul planului în 28 de puncte.
Ca parte a sprijinului turc pentru inițiativa de pace a lui Trump, Witkoff plănuia să viziteze Ankara miercuri și să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat un oficial american.
Ce urmează: „Acum vom aștepta. Mingea este în terenul lui Zelenski”, a declarat oficialul american.
Oficialul a susținut că Zelenski poate veni la Washington pentru a discuta noul plan al SUA dacă dorește.
Limba rusă trebuie recunoscută ca limbă oficială de stat în Ucraina: acesta este unul dintre punctele planului pentru încheierea războiului, — surse FT. O altă condiție este acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse.
Administrația Trump încearcă în liniște să elaboreze un nou plan de pace cu Rusia. Administrația Trump consideră că Kremlinul a demonstrat disponibilitatea pentru un acord de pace privind Ucraina, relatează CNN.
Statele Unite au transmis președintelui Volodymyr Zelenskiy că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia, care presupune ca administrația de la Kievul să cedeze teritorii și arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune, pentru Reuters.
Sursele agenției, care au cerut să nu fie identificate din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat că propunerile includ, printre altele, reducerea efectivelor armatei ucrainene.
Washingtonul dorește ca Kievul să accepte punctele principale, au declarat sursele.
Potrivit Axios, CNN și Politico, SUA au reluat negocierile privind Ucraina în urma semnalelor primite de la Kremlin că este pregătit să pună capăt conflictului.
Echipa de elaborare a planului de pace al SUA este condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.
Potrivit Politico, un acord-cadru ar putea fi încheiat până la sfârșitul acestei săptămâni sau pe 23 noiembrie.
