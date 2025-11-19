Prima pagină » Actualitate » Reuters: SUA cer Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriile sale

Reuters: SUA cer Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriile sale

19 nov. 2025, 19:01, Actualitate
Reuters: SUA cer Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriile sale
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.337. Dezvăluiri de la Casa Albă: un nou summit Trump-Putin nu va avea loc în curând / Sursa FOTO: Profimedia
Actualizări
22:41

UPDATE: Ucraina trebuie să-și reducă armata

Ucraina trebuie să-și reducă armata de 2,5 ori conform planului SUA. Această cerință din partea Administrației Trump a fost raportată de corespondentul The Economist, Oliver Carroll

20:12

UPDATE. Financial Times a pus mâna pe planul de pace al SUA pe Ucraina. Jurnaliștii prezintă principalele puncte ale documentului. Ucraina ar putea respinge planul lui Trump

Financial Times a aflat principalele puncte ale planului propus Ucrainei ca parte a unei soluționări a conflictului armat.

Potrivit ziarului, planul a fost pregătit de administrația președintelui american Donald Trump și de oficiali ruși anonimi.

Conform documentului, Ucraina trebuie:

  • să cedeze partea rămasă din estul Donbasului, inclusiv teritoriile controlate de Forțele Armate Ucrainene;
  • să reducă la jumătate numărulu de membri ai Armatei;
  • să abandoneze categoriile cheie de arme;
  • să refuze ajutorul militar al SUA.

Conform publicației, planul include și câteva cerințe politice:

  • Ucraina trebuie să recunoască limba rusă ca limbă oficială de stat;
  • acordă statut oficial filialei locale a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Planul a fost prezentat de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la o întâlnire cu șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov.

Oficialii de la Kiev au declarat pentru FT că planul îndeplinește aproape în totalitate cerințele maximaliste ale Kremlinului și este inacceptabil pentru Ucraina fără modificări semnificative.

19:57

UPDATE. Axios: „Acum vom aștepta. Mingea este în terenul lui Zelenski”

Rusia va returna o parte din teritoriile ocupate din regiunile Herson și Zaporijjea cu condiția purtării negocierilor, arată surse Axios. Conform planului lui Trump, SUA și alte țări recunosc Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești legitime, dar Ucraina nu este consultată.

  • Planul Trump, în 28 de puncte, prevede ca Rusia să obțină controlul deplin de facto asupra Luhanskului și Donețkului (denumite împreună Donbas), în ciuda faptului că Ucraina controlează încă aproximativ 12% din teritoriul de acolo.
  • Deși se află sub control rusesc, zonele din Donbas din care Ucraina s-ar retrage ar fi considerate o zonă demilitarizată, Rusia neputând poziționa trupe acolo.
  • În alte două regiuni devastate de război, Herson și Zaporijia, liniile actuale de control ar urma să fie în mare parte înghețate, Rusia urmând să restituie o parte din teritoriu, sub rezerva negocierilor.

Conform planului lui Trump, SUA și alte țări ar recunoaște Crimeea și Donbasul ca teritoriu legal rusesc, dar Ucrainei nu i s-ar cere acest lucru.

  • Un oficial ucrainean a susținut că planul includea și limitări privind dimensiunea armatei ucrainene și armele sale cu rază lungă de acțiune, în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA.
  • Oficialul ucrainean a confirmat, de asemenea, că planul SUA include concesii teritoriale ucrainene în Donbas.
  • Nu este clar ce ar implica garanțiile de securitate ale SUA dincolo de promisiunea de a se apăra împotriva unei noi agresiuni rusești.

Potrivit a două surse cu cunoștințe directe, Qatarul și Turcia sunt implicate în elaborarea noului plan Trump și în sprijinirea eforturilor de mediere ale SUA.

  • „Medierea qatareză și turcă a contribuit la încheierea războiului din Gaza și ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina”, a declarat una dintre surse.
  • Un oficial qatarez de rang înalt a participat la discuțiile dintre trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul pe securitate națională al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, care au avut loc weekendul trecut, au declarat sursele.

Din culise: O sursă cu informații directe a declarat că Umerov a fost împuternicit de Zelenski să negocieze cu Witkoff, iar multe dintre comentariile sale au fost incluse în textul planului în 28 de puncte.

  • Sursa a susținut că s-au ajuns la multe înțelegeri în discuțiile cu Umerov.
  • Un oficial ucrainean a confirmat că Zelenski l-a trimis pe Umerov să fie informat despre planul SUA, dar a spus că a fost o informare orală și că Umerov nu a primit o propunere scrisă de la Witkoff.
  • Oficialul ucrainean a negat că, în timpul întâlnirii, consilierul lui Zelenski a acceptat termenii planului și a susținut că Ucraina se opune multora dintre puncte.
  • Înainte de a se întâlni cu Umerov, Witkoff a purtat discuții ample despre plan cu trimisul rus Kirill Dmitriev.

Ca parte a sprijinului turc pentru inițiativa de pace a lui Trump, Witkoff plănuia să viziteze Ankara miercuri și să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski și ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat un oficial american.

  • Oficialul american a susținut că întâlnirea a fost amânată când a devenit clar că Zelenski se retrage de la înțelegerile la care s-a ajuns cu Umerov și nu este interesat să discute planul lui Trump. În schimb, Zelenski călătorea la Ankara cu un alt plan elaborat cu partenerii europeni, pe care Rusia nu-l va accepta niciodată, a spus oficialul american.
  • Un oficial ucrainean a declarat că întâlnirea a fost amânată deoarece Zelenski a cerut ca planul să fie discutat într-un format mai larg, inclusiv cu țări europene.
  • Un al doilea oficial american a declarat că un scandal politic intern din Ucraina, care implică anchete de corupție împotriva unora dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Zelenski, a fost un alt motiv pentru amânarea întâlnirii.
  • Oficialul a declarat că Trump l-a autorizat pe Witkoff să încerce să ajungă la o înțelegere cu Zelenski în Turcia și a susținut decizia de anulare a întâlnirii cu președintele ucrainean.

Ce urmează: „Acum vom aștepta. Mingea este în terenul lui Zelenski”, a declarat oficialul american.

Oficialul a susținut că Zelenski poate veni la Washington pentru a discuta noul plan al SUA dacă dorește.

19:54

UPDATE. Financial Times: Limba rusă trebuie recunoscută oficial în Ucraina

Limba rusă trebuie recunoscută ca limbă oficială de stat în Ucraina: acesta este unul dintre punctele planului pentru încheierea războiului, — surse FT. O altă condiție este acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse.

19:52

UPDATE. CNN: Trump crede că Moscova vrea un acord de pace

Administrația Trump încearcă în liniște să elaboreze un nou plan de pace cu Rusia. Administrația Trump consideră că Kremlinul a demonstrat disponibilitatea pentru un acord de pace privind Ucraina, relatează CNN.

Statele Unite au transmis președintelui Volodymyr Zelenskiy că Ucraina trebuie să accepte un cadru elaborat de SUA pentru încheierea războiului cu Rusia, care presupune ca administrația de la Kievul să cedeze teritorii și arme, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu această chestiune, pentru Reuters.

Sursele agenției, care au cerut să nu fie identificate din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat că propunerile includ, printre altele, reducerea efectivelor armatei ucrainene.

Washingtonul dorește ca Kievul să accepte punctele principale, au declarat sursele.

Potrivit Axios, CNN și Politico, SUA au reluat negocierile privind Ucraina în urma semnalelor primite de la Kremlin că este pregătit să pună capăt conflictului.

Echipa de elaborare a planului de pace al SUA este condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Potrivit Politico, un acord-cadru ar putea fi încheiat până la sfârșitul acestei săptămâni sau pe 23 noiembrie.

Știre în curs de actualizare

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”