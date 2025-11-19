Trump pregătește un acord de pace major pe Ucraina, dezvăluie Politico. Anunțul – în această săptămână

15:30

Planul american în 28 de puncte este inspirat de eforturile de pace făcute de Donald Trump în Gaza, dezvăluie Axios.

Un oficial rus de rang înalt a declarat pentru Axios că este optimist în privința planului. Nu este încă clar cum vor reacționa Ucraina și susținătorii săi europeni în legătură cu acesta.

Cele 28 de puncte ale planului se împart în patru categorii generale, conform surselor pentru Axios: pace în Ucraina, garanții de securitate, securitate în Europa și viitoarele relații ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Nu este clar cum planul abordează planul problemele controversate, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei — unde forțele rusești au avansat încet, dar controlează în continuare mult mai puțin teritoriu decât a cerut Kremlinul.

Dmitriev, care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei și este, de asemenea, profund implicat în diplomația privind Ucraina, a declarat pentru Axios într-un interviu acordat luni că a petrecut trei zile împreună cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump când Dmitriev a vizitat Miami în perioada 24-26 octombrie.

Dmitriev și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat auzită”.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pe probleme de securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire de la începutul acestei săptămâni la Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

„Președintele a fost clar că este timpul să oprească masacrele și să facă un acord pentru a pune capăt războiului. Președintele Trump consideră că există o șansă de a pune capăt acestui război fără sens dacă se dă dovadă de flexibilitate”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Axios.

Dmitriev a spus că acest efort nu are nicio legătură cu eforturile conduse de Marea Britanie de a elabora un plan de pace pentru Ucraina, similar cu cel din Gaza, despre care a spus că nu are nicio șansă de succes, deoarece ignoră pozițiile Rusiei.

Emisarul rus a declarat că partea americană este acum în proces de a explica „beneficiile” abordării sale actuale față de ucraineni și europeni.

„Se întâmplă în contextul în care Rusia are cu siguranță succese suplimentare pe câmpul de luptă”, a adăugat el, susținând că influența Moscovei este în creștere.

Oficialul american a confirmat că Casa Albă a început să informeze oficialii europeni despre noul plan, pe lângă ucraineni.

Oficialul a declarat că Casa Albă consideră că există o șansă reală de a-i atrage pe ucraineni și europeni și a spus că planul va fi adaptat pe baza contribuțiilor diferitelor părți. „Credem că momentul este potrivit pentru acest plan acum. Dar ambele părți trebuie să fie practice și realiste”, a declarat oficialul american.