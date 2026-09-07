Ucraina ia în considerare legalizarea industriei pornografice pentru a-și ajuta economia afectată și a finanța războiul împotriva Rusiei, a relatat duminică Wall Street Journal.

În Ucraina, producția, deținerea sau distribuirea de pornografie este ilegală și se pedepsește cu până la șapte ani de închisoare. În ciuda acestui fapt, industria divertismentului pentru adulți din țară a crescut considerabil, dar funcționează cu cooperarea unei forțe de poliție corupte, a relatat WSJ.

Se cer impozite creatorilor de conținut pentru adulți

Autoritățile ucrainene au început să ceară impozite creatorilor de conținut pentru adulți. Cu toate acestea, oricine se conformează își recunoaște efectiv implicarea în activități criminale.

Un parlamentar ucrainean, Iaroslav Zhelezniak, promovează un proiect de lege care prevede că legalizarea pornografiei în țară ar contribui la stimularea economiei și ar putea lăsa până la 25 de milioane de dolari din venituri fiscale disponibile pentru fondurile de război ale Ucrainei.

El prezice că veniturile ar putea ajuta la plata a până la 30.000 de drone. Un deputat ucrainean insistă asupra legalizării pornografiei pentru a ajuta la finanțarea războiului împotriva Rusiei

„Aceste femei fie nu plătesc impozite și se confruntă cu acuzații penale pentru asta, fie plătesc impozite și sunt acuzate de încălcarea legilor privind pornografia. Este o situație tragicomică”, a declarat Zhelezniak, care prezidează comisia de finanțe din Parlamentul Ucrainei, pentru WSJ.

Peste 131 de milioane de dolari câștigate pe OnlyFans doar în 2023

Înainte de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, autoritățile au închis ochii la industria divertismentului pentru adulți din țară. Recent, trei regiuni din Ucraina au primit mită în valoare de până la 20.000 de dolari, potrivit biroului Procurorului General al Ucrainei.

La doi ani de la invazie, compania-mamă a OnlyFans, Fenix ​​International, a descoperit că 7.900 de ucraineni au câștigat peste 131 de milioane de dolari pe OnlyFans numai în 2023, a relatat WSJ.

Kievul a început să trimită scrisori creatorilor de conținut care au depus declarații fiscale, care, fără știrea lor, ar fi acuzați de evaziune fiscală și producere ilicită de conținut pentru adulți.

„Aceasta este o crimă fără victime”

Una dintre ele, Svitlana Dvornikova, a declarat pentru WSJ că, într-o dimineață, în timp ce își pregătea fiica pentru școală, poliția i-a confiscat 20.000 de dolari în numerar, laptopul și hard disk-uri.

„Aveau o listă de modele de webcam și știau toate adresele lor”, a declarat Dvornikova pentru WSJ.

Ea a spus că ofițerii i-au oferit opțiunea de a-i mitui pentru a păstra secretul, dar ea a refuzat.

O altă femeie a declarat pentru WSJ că ofițerii i-au percheziționat apartamentul într-un mod similar. Ulterior, a fost chemată la o audiere în instanță, dar nu a mers pentru că se temea că va fi obligată să plătească mită.

Multe modele OnlyFans ucrainene, inclusiv Dvornikova, au părăsit ulterior țara sau au plecat temporar să locuiască în altă parte în Europa.

„Aceasta este o crimă fără victime. Împovărează inutil sistemul juridic într-un moment în care ar trebui să ne concentrăm pe apărarea țării”, a declarat pentru WSJ Lesia Mykhalenko, avocată specializată în taxe care a reprezentat peste 100 de modele OnlyFans.

Zelenski susține proiectul de lege

După ce a fost intentată o plângere împotriva ei, Dvornikova a depus o petiție care a fost publicată ulterior pe site-ul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

În aceasta, se descria drept o „contribuabilă conștiincioasă” și spunea că, în loc să o eticheteze drept infractoare, guvernul ar trebui să fie recunoscător pentru cei aproape 900.000 de dolari pe care i-a plătit în impozite, despre care susținea că valorează „sute de ruși uciși pe front”.

Petiția ei a primit peste 25.000 de semnături într-o săptămână, a relatat WSJ. La rândul său, Zelenski a declarat că va determina parlamentul să ia în considerare legislația lui Jelezniak de legalizare a pornografiei.

Proiectul de lege, co-autor al Jelezniak pentru legalizarea pornografiei, a trecut în prima lectură în parlamentul Ucrainei în iulie și urmează să fie a doua lectură.