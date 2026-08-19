Surse din administrația bucureșteană au declarat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar putea începe în curând ridicarea de mașini în centrul Bucureștiului (inelul central). Tariful practicat de Primăria Capitalei va fi impus și sectoarelor și va fi unul dublu față de cel de acum.

În prezent, primăriile de sector ridică mașini în baza regulamentelor proprii. Potrivit surselor Gândul, Primăria Capitalei ar intenționa să pună în aplicare noul regulament votat la începutul verii în Consiliul General al Municipiului București.

Zona din care va ridica mașini Primăria Capitalei

Noile reglementări ar putea intra în vigoare mai devreme decât s-a anunțat inițial, respectiv primăvara lui 2027.

Astfel, Primăria Capitalei se va ocupa de ridicarea de mașini pe inelul central, adică în perimetrul următoarelor străzi:

Bulevardul Iancu de Hunedoara – Șoseaua Ștefan cel Mare – Șoseaua Mihai Bravu – Splaiul Unirii – Bulevardul Gheorghe Șincai – Calea Șerban Vodă – Șoseaua Viilor – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Șoseaua Panduri – Bulevardul Geniului – Șoseaua Grozăvești – Pasajul Basarab – Șoseaua Nicolae Titulescu – Piața Victoriei.

Noul regulament PMB prevede tarife de 1.000 de lei pentru ridicarea mașinii

Noul regulament de la Primăria Capitalei se va aplica și sectoarelor, iar tariful va fi unul unitar și dublu față de costurile din prezent aplicate de primăriile de sectoare:

tariful de ridicare – 400 lei

tariful de transport – 300 lei

depozitare pentru primele 24 h – 300 lei.

În total, 1.000 de lei. De menționat faptul că acest tarif este aplicat pentru mașinile cu o greutate de sub 5 tone.

În prezent, sectoarele ridică mașini pe regulamente propria și cu tarife aproape la jumătate față de cele pe care vrea PMB să le impună.

Tarife ridicare mașini în Sectorul 1: Cât costă recuperarea în 2026?

„Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 dispune măsura ridicării atât în cazul vehiculelor abandonate, cât și în cazul autovehiculelor staționate voluntar neregulamentar, în situațiile prevăzute de legislația în vigoare”, au transmis pentru Gândul reprezentanți a Primăriei Sectorului 1.

Potrivit sursei citate, prin vehicul abandonat se înțelege vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni, al cărui proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

„În cazul vehiculelor staționate voluntar neregulamentar, măsura ridicării poate viza, cu titlu de exemplu, autovehiculele care ocupă trecerile pentru pietoni, spațiile verzi, locurile rezervate persoanelor cu handicap, locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice ori cele care blochează accesul în parcările de reședință sau accesul către instituții publice, precum spitale, unități de învățământ și sedii administrative”, mai transmit reprezentanții Primăriei Sectorului 1.

De unde se recuperează mașinile în Sectorul 1

Autovehiculele staționate neregulamentar, ridicate de pe raza Sectorului 1 sunt transportate și depozitate la Strada Parcului, iar cele abandonate în Șoseaua Odăii nr. 3-5.

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de până la 5 tone, inclusiv, tarifele în Sectorul 1 sunt:

200 lei – ridicarea;

150 lei – transportul;

75 lei – depozitarea în primele 24 de ore;

25 lei/zi – depozitarea după primele 24 de ore.

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 5 tone, tarifele sunt:

270 lei – ridicarea;

200 lei – transportul;

75 lei – depozitarea în primele 24 de ore;

25 lei/zi – depozitarea după primele 24 de ore.

Pentru recuperarea vehiculelor abandonate, proprietarul achită o taxă de 2.000 lei

Proprietarii sau deținătorii legali ai vehiculelor ridicate pot solicita informații suplimentare privind procedura de recuperare a acestora la Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 – 021/9540.

„În anul 2025 au fost ridicate 483 de vehicule staționate voluntar neregulamentar pe domeniul public al Sectorului 1 și 207 de vehicule abandonate. În perioada 01.01.2026 – 30.06.2026, au fost ridicate 403 vehicule staționate voluntar neregulamentar pe domeniul public și 230 de vehicule abandonate”, mai transmite sursa citată.

Cât costă recuperarea mașinii în Sectorul 2

„În Sectorul 2, măsura tehnico-administrativă de ridicare se aplică în următoarele cazuri:

a) pentru vehiculele staționate neregulamentar pe drumurile publice; b) pentru vehiculele care ocupă fără drept locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semn internațional pentru persoanele cu handicap; c) pentru vehiculele staționate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public; d) pentru vehiculele care fac obiectul dispozițiilor de ridicare în baza legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public/privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale.”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 2 pentru Gândul.

Potrivit sursei citate, contravaloarea operațiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

Acest regulament din Sectorul 2 își încetează aplicabilitatea pe 29 august 2026.

Acestea sunt tarifele în Sectorul 2:

Ridicare mașină cu greutatea sub 5 tone – 200 de lei

Transport – 150 de lei

Depozitare (24 de ore) – 150 de lei.

În Sectorul 3 sunt cele mai mari tarife, la fel cât vrea Primăria Capitalei să aplice, respectiv 1.000 de lei.

În Sectorul 5 se ridică doar mașini abandonate

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 au precizat pentru Gândul că pe teritoriul acestei administrații nu se ridică mașinile parcate neregulamentar însă se aplică amenzi.

Mașinile care se ridică sunt doar cele abandonate.

Și în Sectorul 6, taxa pentru recuperarea mașinii este de 500 de lei (transport și depozitare o zi), la care se adaugă amendă.

Cât este tariful în Sectorul 4

„Polițiștii locali din cadrul DGPL dispun ridicarea vehiculelor de pe domeniul public aflat pe raza teritorial-administrativă a Sectorului 4 al Municipiului București, în următoarele situații :

Staționarea neregulamentară;

Staționarea pe domeniul public, în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public;

Parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap;”, au transmis pentru Gândul reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Potrivit sursei citate, autoturismele se recuperează din parcarea publică „Pridvorului”.

Tarifele utilizate în Sectorul 4 sunt: