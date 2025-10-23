Situație stupefiantă la ADP Sector 6. Banii achitați de oameni pentru a-și recupera mașinile ridicate, jucați la păcănele de șeful de birou. Bărbatul a fost reținut. Care este prejudiciul

Situație ireală la Primăria Sectorului 6. Un angajat a fost reținut de polițiștii din București, după ce a jucat la pariuri banii încasați de la proprietarii mașinilor ridicate, după ce au fost parcate ilegal. În concret, acesta și-ar fi însușit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-și recupereze mașinile, după ce au fost ridicate. Joi au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Surse din anchetă au declarat pentru Mediafax.ro că suspectul este șef birou la ADP Sector 6. Acesta și-ar fi însușit pe nedrept banii pe care i-au plătit oamenii să-și recupereze mașinile, după ce au fost ridicate. I-a jucat apoi la pariuri și i-a pierdut.

Infracțiuni de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată..

„Astăzi, 23 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6 au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Olt, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată și uz de fals în formă continuată.

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada decembrie 2024 – august 2025, un bărbat, în calitate de angajat al unei instituții, și-ar fi însușit, în mod repetat, sumele de bani provenite din achitarea taxelor aferente autoturismelor ridicate de pe domeniul public, ca urmare a unor încălcări ale normelor rutiere, prin întocmirea unor borderouri de predare false”, a precizat Poliția Capitalei.

Sursă foto: Shutterstock

RECOMANDAREA AUTORULUI: