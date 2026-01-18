Prima pagină » Actualitate » Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor

Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor

Luiza Dobrescu
18 ian. 2026, 16:59, Actualitate
Galerie Foto 4

Nici nu s-a încheiat bine episodul cu fetiţa căzută în apele îngheţate ale lacului Romanescu, din Craiova, salvată ca prin minune de un muncitor indian, că e pe cale să se petreacă un alt episod similar. 

Vezi galeria foto
4 poze

Temperaturile cu mult sub zero grade au făcut din apa multor lacuri adevărate atracţii pentru copii şi tineri, care îşi pun viaţa în pericol.

În ciuda avertismentelor, aceştia încearcă să le traverseze alunecând pe ele, fără să ia în considerare riscul că gheaţa s-ar putea să nu fie chiar atât de groasă şi se pot prăbuşi în apă, fără să fie cineva prin preajmă să-i salveze.

Câţiva copii au fost surprinşi, la Constanţa, în timp ce încercau duritatea gheţii de pe lac, fără ca vreun adult sau vreun poliţist local să fie prin zonă şi să le atragă atenţia asupra pericolului la care se expun.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lia Olguţa Vasilescu îl va premia pe salvatorul fetiţei din Craiova: „Primăria îi va acorda titlul de cetățean de onoare”

Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu

Recomandarea video

Citește și

ANCHETĂ La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
17:29
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ
ECONOMIE Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș
16:48
Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș
HOROSCOP Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta
16:42
Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa
16:39
Nicuşor Dan se întâlneşte la Cotroceni cu şeful forţelor NATO din Europa
INEDIT Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor
16:29
Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor
VIDEO (Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
15:37
(Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
În adâncurile planetei Jupiter există cu 1,5 mai mult oxigen decât pe Soare
INEDIT Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
17:29
Spectacolul iernii în Dobrogea. Bărci prinse în gheață pe lacul Razelm
CONTROVERSĂ Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
17:28
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei?
LIFESTYLE Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
17:20
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul
ULTIMA ORĂ Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
17:09
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști”
MILITAR Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
17:07
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum au transformat forțele speciale sabotajul și subversiunea în noua armă absolută
ULTIMA ORĂ SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
16:58
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare

Cele mai noi

Trimite acest link pe