Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor

Nici nu s-a încheiat bine episodul cu fetiţa căzută în apele îngheţate ale lacului Romanescu, din Craiova, salvată ca prin minune de un muncitor indian, că e pe cale să se petreacă un alt episod similar.

Temperaturile cu mult sub zero grade au făcut din apa multor lacuri adevărate atracţii pentru copii şi tineri, care îşi pun viaţa în pericol.

În ciuda avertismentelor, aceştia încearcă să le traverseze alunecând pe ele, fără să ia în considerare riscul că gheaţa s-ar putea să nu fie chiar atât de groasă şi se pot prăbuşi în apă, fără să fie cineva prin preajmă să-i salveze.

Câţiva copii au fost surprinşi, la Constanţa, în timp ce încercau duritatea gheţii de pe lac, fără ca vreun adult sau vreun poliţist local să fie prin zonă şi să le atragă atenţia asupra pericolului la care se expun.

