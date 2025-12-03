Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei

Un panou de semnalizare amplasat fix pe mijlocul drumului, în localitatea Podu Iloaiei, județul Iași, fără nicio reflectorizare sau lumină, îi pune în pericol pe șoferi, mai ales noaptea.

Nicu Roșu, un om de afaceri din Iași, a încercat să determine autoritățile să ia măsuri pentru a preveni o eventuală tragedie, scrie Ziarul de Iași.

„Câtă indolență poate exista? Chiar nu le pasă de vieți?”, se întreabă antreprenorul după ce a semnalat situația sunând la 112 și la Inspectoratul Județean de Poliție Iași, iar autoritățile au ignorat pericolul real.

„Alaltăieri, când mă îndreptam spre Miclăușeni, am observat un panou de semnalizare pus pe un canal în mijlocul drumului, în Podu Iloaiei, pe banda a doua – pe întuneric aproape că nu se vedea”, povestește antreprenorul.

