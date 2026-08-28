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Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara

Olga Borșcevschi
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Premierul demis Ilie Bolojan a spus vineri la Prima News că speră ca Dominic Fritz să nu-și piardă mandatul de primar al Timișoarei. Bolojan a precizat că așteaptă un răspuns rapid al Comisiei Europene, în câteva zile, în legătură cu modul în care „amendamentul Fritz” din Legea integrității încalcă dreptul european.

Comisia Europeană ar putea interveni în favoarea lui Fritz

Întrebat vineri, la Prima News, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Timișoara în cazul în care Dominic Fritz își pierde mandatul, liderul PNL a spus că „vom găsi o soluție comună, candidatul pe care să îl susținem să fie cel discutat cu dl Fritz”.

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„Sper să nu se ajungă la această situație și sper ca Comisia Europeană va verifica și aspectele care țin de respectarea legislației europene, pentru că nu e normal ca pe o presiune de accesare a fondurilor europene să adoptăm un text de lege care încalcă legislația Europei și atunci o verificare cât mai rapidă care să constate dacă acest text încalca legislația UE ne permite să susținem într-o formulă accelerată proiectul depus de USR la Camera Deputaților pentru a îndrepta acest articol.

Există solicitări făcute către Comisia Europeană și poate în câteva zile, într-o săptămână, două, să avem un răspuns pe tema asta.

Sper ca dl Fritz să nu-și piarda mandatul, dar ca ipoteză, în mod evident la Timișoara cred că dl Fritz are o cotă de încredere importantă și în mod evident vom găsi o soluție comună ca la Timișoara candidatul pe care-l vom susține să fie cel discutat cu dl Fritz dacă se va ajunge în această situație”, a spus Bolojan.

Nicușor Dan a promulgat legea ANI. Dominic Fritz rămâne fără scaunul de primar al Timișoarei

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, noua lege ANI, cu tot cu așa-numitul „amendament Fritz”. În acest scenariu, liderul USR, Dominic Fritz are la dispoziție maximum 30 de zile pentru a-și depune mandatul de primar al municipiului Timișoara. Cu două zile înainte de a fi promulgată de șeful statului, legea ANI a trecut de Senat cu 106 voturi „pentru”, 19 „contra” și zero abțineri.

Sursa video: Prima News

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