Robert Cazanciuc: „Trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României”

Robert Cazanciuc (PSD) a vorbit la Digi 24 despre „moștenirea” lăsată de Ion Iliescu pentru partidul PSD. „Pentru că am tot vorbit despre relația pe care a avut-o Ion Iliescu cu PSD, ba o apropiere, ba o depăratare, v-aș întreba, cum duce PSD mai departe tot ce a însemnat Ion Iliescu în cele trei mandate ale sale în fruntea țării?”, a fost întrebarea la care acesta a răspuns.

„Eu cred că trebuie să ne uităm mai întâi la moștenirea lui Ion Iliescu ca președinte al României, cu provocări pe care istoria nu le întâlnește foarte des într-un timp atât de scurt, 30 și ceva de ani de la Revoluție, am trecut printr-o schimbare, din păcate brutală, a unui regim odios în România, am încercat să construim democrația, Ion Iliescu a fost ales la începuturile democrației, în mod democratic de foarte multe milioane de români, a cedat puterea în mod democratic, a revenit la putere din nou, în mod democratic. Așa a fost societatea românească, așa a încercat să–și găsească calea democratică în acei ani. Sigur că istoria îl va judeca pe domnul Ion Iliescu, dar cred că pentru un singur om, a lăsat cu foarte multă onestitate, lucruri care au marcat cumva traseul României și, sigur, toată lumea vorbește de momentul Snagov, când s-a trasat politic, s-a asumat politic de către toate forțele un traseu occidental al României.

A fost un veritabil om de Stânga, un veritabil intelectual, pentru care cunoașterea a reprezentat un elixir până la urmă. Dincolo de rezerva lui Ion Iliescu de a vorbi public de convingerile sale, cred undeva că Dumnezeu acolo a avut grijă de acest om. Noi doar ne dăm cu părerea. Sunt 95 de ani care au lăsat niște urme, nu doar în plan personal. Avea o priză la oameni, cred că așa au simțit oamenii. Eu nu aș spune că PSD-ul e partidul celor săraci, este partidul celor bogați sufletește, Iliescu era un om bogat intelectual. Astăzi avem un nivel de trai care în 89 nici nu mă gândeam. Ce a însemnat viața pe cartelă. Sunt foarte mulți tineri care vorbesc cu emoție despre ce a făcut Ion Iliescu sau nu. Cred că noi suntem încă marcați de aceste momente și cred că va trebui să mai treacă cel puțin o generație ca judece cumva lucrurile”, a spus Robert Cazanciuc.