Prima pagină » Actualitate » Cum explică un preot SLUJBA de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte”

Cum explică un preot SLUJBA de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte”

07 aug. 2025, 12:22, Actualitate
Cum explică un preot SLUJBA de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte”
sursa foto: Hepta

Ion Iliescu, fostul președinte al României, este condus pe ultimul drum joi, 7 august 2025, zi declarată oficial doliu național. Un preot a explicat slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contextul disputelor pe tema lipsei de credință a acestuia.

Ceremonia funerară cu onoruri de stat a inclus o slujbă religioasă ortodoxă completă, oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Slujba religioasă a început la ora 10:30 și este urmată de înmormânatarea în Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unei ceremonii private.

În contextul dezbaterilor publice referitoare la presupusa lipsă de religiozitate a fostului președinte, un preot a explicat, sub protecția anonimatului, că Biserica Ortodoxă Română nu face diferențe liturgice între credincioși, indiferent de poziția social, opțiunile politice sau religioase ale persoanei decedate.

Slujba va fi ca la orice creștin. Nu există altă rânduială pentru președintele României”, a declarat preotul, pentru Libertatea.

El a spus că numai în cazuri excepționale, precum precum sinuciderea, incinerarea voluntară, decesul unor prunci nebotezați sau al călugărilor rânduiala liturgică se modifică, dar în cazul lui Ion Iliescu, care va fi înmormântat potrivit tradiției creștine, nu există nicio restricție religioasă.

Biserica nu judecă, Biserica se roagă. Noi nu suntem puși acum facem evaluări. Judecata lumească este dată judecătorilor, iar cea dumnezeiască, cerului. Noi trebuie raportăm la faptul a fost creștin în România, faptul că i se atribuie niște păcate, e o altă discuție”, a mai adăugat preotul, potrivit sursei citate.

Preotul mai explică faptul că, prezența unui episcop și a unui sobor de preoți reflectă respectul pentru demnitatea funcției publice pe care Ion Iliescu a deținut-o, nu o validare sau o judecată a convingerilor sale personale.

Autorul recomandă:

Ce avere lasă în urmă Ion Iliescu și cine va MOȘTENI avuția fostului președinte, decedat la vârsta de 95 de ani

Citește și

VIDEO Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
12:04
Ionuț Moșteanu nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu. Ce a trimis MApN la catafalcul primului președinte de după Revoluție
ACTUALITATE Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
11:15
Muzicianul Eddie Palmieri, de opt ori câștigător al premiului Grammy, a murit la vârsta de 88 de ani, după o „boală prelungită”
REACȚIE Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
11:11
Andrei Caramitru reacționează dur în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu: „Să vă fie RUȘINE vouă cu doliu național. Eu o să beau șampanie”
ACTUALITATE A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică
11:00
A murit presedintele interimar al Myanmarului. Myint Swe suferea de tulburări neurologice și neuropatie periferică
ACTUALITATE Nina Iliescu nu va participa la FUNERALII / Nu a fost prezentă nici la priveghi
10:53
Nina Iliescu nu va participa la FUNERALII / Nu a fost prezentă nici la priveghi
ACTUALITATE A murit mama lui Brad PITT, la 84 de ani. Starul american avea o relație apropiată cu ea
10:38
A murit mama lui Brad PITT, la 84 de ani. Starul american avea o relație apropiată cu ea
Mediafax
Ion Iliescu părăsește pentru ultima dată Palatul Cotroceni
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Un român de 40 de ani a murit în Italia! Bărbatul a fost lovit din plin de un autoturism în timp ce se afla pe bicicletă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferi, atenție! Limitele de viteză în localitate în 2025: Ce riști dacă nu ești la curent!
Descopera.ro
Sfârșitul Universului se apropie mai repede decât credeai? 😱 Vezi detalii!
Capital.ro
S-a stins o legendă a muzicii. Marele artist ne-a părăsit. Ne lasă pe toți cu ochii în lacrimi
Evz.ro
Prognoza meteo vine cu vești bune pentru românii care sunt în concediu
A1
Flacăra ispitei s-a aprins la vila băieților! Ella și Teo, apropiere îndrăznețe. Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii
Stirile Kanal D
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum. Slujba de înmormântare s-a terminat. Cortegiul se îndreaptă spre Cimitirul Militar Ghencea III - LIVE VIDEO
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 9-10 august 2025. Topul evenimentelor care vor avea loc în București: Cinema sub stele, Summer Well, Anatolian Food Fest și multe altele pe care nu trebuie să le ratezi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Ce este „sindromul Nobel” și de ce atât de mulți laureați îl dezvoltă?