Cum explică un preot SLUJBA de înmormântare a lui Ion Iliescu: „Nu există altă rânduială pentru președinte”

Ion Iliescu, fostul președinte al României, este condus pe ultimul drum joi, 7 august 2025, zi declarată oficial doliu național. Un preot a explicat slujba religioasă de la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contextul disputelor pe tema lipsei de credință a acestuia.

Ceremonia funerară cu onoruri de stat a inclus o slujbă religioasă ortodoxă completă, oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Slujba religioasă a început la ora 10:30 și este urmată de înmormânatarea în Cimitirul Militar Ghencea III, în cadrul unei ceremonii private.

În contextul dezbaterilor publice referitoare la presupusa lipsă de religiozitate a fostului președinte, un preot a explicat, sub protecția anonimatului, că Biserica Ortodoxă Română nu face diferențe liturgice între credincioși, indiferent de poziția social, opțiunile politice sau religioase ale persoanei decedate.

„Slujba va fi ca la orice creștin. Nu există altă rânduială pentru președintele României”, a declarat preotul, pentru Libertatea.

El a spus că numai în cazuri excepționale, precum precum sinuciderea, incinerarea voluntară, decesul unor prunci nebotezați sau al călugărilor – rânduiala liturgică se modifică, dar în cazul lui Ion Iliescu, care va fi înmormântat potrivit tradiției creștine, nu există nicio restricție religioasă.

„Biserica nu judecă, Biserica se roagă. Noi nu suntem puși acum să facem evaluări. Judecata lumească este dată judecătorilor, iar cea dumnezeiască, cerului. Noi trebuie să raportăm la faptul că a fost creștin în România, faptul că i se atribuie niște păcate, e o altă discuție”, a mai adăugat preotul, potrivit sursei citate.

Preotul mai explică faptul că, prezența unui episcop și a unui sobor de preoți reflectă respectul pentru demnitatea funcției publice pe care Ion Iliescu a deținut-o, nu o validare sau o judecată a convingerilor sale personale.

