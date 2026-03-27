Robert Fico spune că România și Slovacia pot pune mai multă presiune asupra UE pentru reducerea prețului energiei electrice: ”Avem o problemă comună”

Premierul slovac Robert Fico a afirmat, după întrevederea cu Ilie Bolojan, că România și Slovacia pot acționa coordonat la nivel european pentru a accelera reducerea costurilor la energie electrică, relatează Mediafax.

Presiune comună la nivel european pentru energie mai ieftină

Vizita oficială desfășurată vineri, la București și Oradea, a inclus întâlniri la nivel înalt și discuții între delegațiile guvernamentale. Robert Fico a fost primit, în prima parte a zilei, de președintele Nicușor Dan, la Cotroceni, ulterior având consultări cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

În declarațiile comune de presă, liderul slovac a subliniat că prețul energiei electrice reprezintă o preocupare majoră pentru ambele state. „Avem o problemă comună, prețul energiei electrice. (…) Aici, împreună cu România, putem crea o presiune mult mai mare asupra Uniunii Europene pentru ca propunerile să vină cât mai repede și să fie cât mai concrete”, a declarat premierul slovac.

Acesta a criticat abordarea de până acum a Comisiei Europene și a spus că așteaptă „o propunere urgentă”, indicând totodată reforma sistemului ETS drept o soluție directă. „Cel mai simplu pas este reforma sistemului ETS, care influențează prețul energiei electrice”, a explicat oficialul.

Fico a evidențiat că relațiile bilaterale ar putea genera rezultate mai consistente dacă anumite proiecte ar beneficia de sprijin politic direct. „Dacă am adăuga umbrela politică anumitor proiecte, în cooperarea bilaterală am putea atinge mult mai mult”, a declarat acesta.

El a atras atenția că agenda încărcată de la nivel european limitează timpul dedicat colaborării bilaterale. „Agenda pe care o avem în Uniunea Europeană este atât de grea și ne perturbă atât de mult încât nu mai avem timp pentru relațiile bilaterale și pierdem oportunități extrem de mari din această cauză”, a spus Fico.

Premierul a oferit ca exemplu schimburile comerciale dintre cele două state, estimate la aproximativ 5 miliarde de euro, sugerând că acestea ar putea crește. „Este adevărat că 5 miliarde de euro este cifra de afaceri pe care o avem, dar de ce nu poate fi șapte? Pentru că nu avem timp pentru noi, pentru că o mare parte din agenda noastră se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează”, a afirmat oficialul.

Sprijin reciproc pe plan internațional și colaborare în apărare

Potrivit lui Fico, Slovacia susține aderarea României la OCDE, considerată „extrem de importantă”: „Vrem să fiți parteneri OCDE. Este o organizație extrem de importantă. Noi considerăm apartenența extrem de importantă și suntem convinși că și apartenența dumneavoastră va avea același efect”.

Totodată, premierul slovac a anunțat că a solicitat sprijinul României pentru candidatura la Consiliul de Securitate al ONU. „V-am rugat astăzi deschis să ne sprijiniți în candidatura noastră pentru poziția de membru în Consiliul de Securitate în anii 2027-2028 și vă mulțumesc pentru acordul pe care ni l-ați dat”, a declarat Fico.

În ceea ce privește cooperarea în domeniul apărării, acesta a menționat programul SAFE, unde ambele state au alocate resurse și pot dezvolta proiecte comune. „Astăzi, miniștrii de apărare au făcut schimb de opinii și de informații despre cum să colaboreze și în cadrul programului SAFE, în care ambele țări au alocate anumite bugete. Există un potențial destul de mare de colaborare”, a spus premierul slovac.

