Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu a acceptat invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu critică lipsa de reacție a președintelui Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace organizat de către acesta, motivându-și refuzul prin faptul că această organizație ar încălca unele legi internaționale, dar și anumite angajamente internaționale pe care le are țara noastră.

„Donald Trump a avut o inițiativă proprie, pentru care a lucrat o întreagă mașinărie, numită Consiliul pentru Pace. Era în legătură cu Gaza, dar se voia a fi extinsă. A trimis o scrisoare către 60 de lideri, printre care și al nostru, așa-zisul lider român, în care cerea ca țara respectivă să se înscrie în acest Consiliu pentru Pace. O serie de state, printre care Bulgaria și Ungaria, au aderat de la prima invitație. Nicușor Dan a procedat altfel, a ținut scrisoarea «în izmene», în sensul că n-a dat-o mai departe, tot zicea că e «pe sursă», și ne-a spus că a făcut următorul lucru, că el nu are încredere, deoarece acest Consiliu ar încălca anumite legi internaționale și alte angajamente ale României cu alte organisme internaționale.”

Ion Cristoiu ironizează lipsa de încredere a oficialului față de regimul de la Washington, sugerând că ar fi fost necesară schimbarea protocolului pentru ca președintele Dan să ia parte la Consiliul de Pace și la summitul de la Davos la care a fost invitat de Donald Trump.