Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”

Malina Maria Fulga
14 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu a acceptat invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu critică lipsa de reacție a președintelui Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la Consiliul pentru Pace organizat de către acesta, motivându-și refuzul prin faptul că această organizație ar încălca unele legi internaționale, dar și anumite angajamente internaționale pe care le are țara noastră.

„Donald Trump a avut o inițiativă proprie, pentru care a lucrat o întreagă mașinărie, numită Consiliul pentru Pace. Era în legătură cu Gaza, dar se voia a fi extinsă. A trimis o scrisoare către 60 de lideri, printre care și al nostru, așa-zisul lider român, în care cerea ca țara respectivă să se înscrie în acest Consiliu pentru Pace. O serie de state, printre care Bulgaria și Ungaria, au aderat de la prima invitație. Nicușor Dan a procedat altfel, a ținut scrisoarea «în izmene», în sensul că n-a dat-o mai departe, tot zicea că e «pe sursă», și ne-a spus că a făcut următorul lucru, că el nu are încredere, deoarece acest Consiliu ar încălca anumite legi internaționale și alte angajamente ale României cu alte organisme internaționale.”

Ion Cristoiu ironizează lipsa de încredere a oficialului față de regimul de la Washington, sugerând că ar fi fost necesară schimbarea protocolului pentru ca președintele Dan să ia parte la Consiliul de Pace și la summitul de la Davos la care a fost invitat de Donald Trump.

„Și a trimis-o la Oana Țoiu, care, știți că ea face cât zece mașinării de-ale lui Trump. Deci era o formulă de a zice «nu». În mod ciudat, o să vedem de ce, Donald Trump și toți cei care s-au înscris s-au dus la Davos. Și acolo a fost o sindrofie. Acum, Donald Trump a trimis o scrisoare liderilor care s-au înscris în acest Consiliu al Păcii să meargă la Washington, și altor lideri să vină și ei. Bine, aici Dungaciu avea o idee cu care sunt de acord, dar ce l-a apucat pe Trump, că doar știe că acesta nu vrea? Cred că a fost și un fel de examen. La aceasta, Nicușor Dan ne-a răspuns dându-i un «bocanc în gură» lui Trump și mai tare, și a spus că România negociază cu Donald Trump să schimbe Carta. Deci Donald Trump a lucrat cu mașinăria atâta timp, o serie de state s-au înscris pe baza a ceea ce a făcut Trump. România lui Nicușor Dan a zis: «Nu, domnule, să o schimbe.» Dar nu numai atât. El vrea să și negocieze protocolul.”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
07:00
H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar”
ACTUALITATE Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
06:00
Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu cred că Nicușor Dan se va duce în SUA, decât dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles”
10:30
Ion Cristoiu: „Nu cred că Nicușor Dan se va duce în SUA, decât dacă îi dă aprobare „mămițica” de la Bruxelles”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”
10:00
Ion Cristoiu: „Europenii au folosit „lupul” Putin pentru a se înarma. Acum se folosește „monstrul” Trump pentru a instaura dictatura”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
09:30
Dan Dungaciu: „AUR nu poate să depună moțiune de cenzură dacă ei trec măsurile de austeritate prin ordonanță de urgență”
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
09:00
H.D. Hartmann: „Cine studiază dosarul Epstein trebuie să îl studieze fără sentimente”
Mediafax
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Arma secretă cu care dacii dădeau fiori inamicilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Templu al artei şi culturii româneşti, ATENEUL ROMÂN a fost construit din leul primit de la fiecare român. „Trebuia oare neapărat ales acest loc la marginea oraşului?”
ECONOMIE Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
06:36
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
INEDIT Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi
06:00
Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi
EXCLUSIV Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”
05:00
Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente”
FLASH NEWS Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina
23:53
Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina
FLASH NEWS Trump face un anunț surpriză. După capturarea lui Maduro, vrea să devină primul președinte american din ultimii 30 de ani care vizitează Venezuela
23:49
Trump face un anunț surpriză. După capturarea lui Maduro, vrea să devină primul președinte american din ultimii 30 de ani care vizitează Venezuela
SPORT Dani Coman a sărit la gâtul arbitrului Radu Petrescu: „Ştiţi ce merită aceştia? Merită bătuţi şi călcaţi în picioare”
23:33
Dani Coman a sărit la gâtul arbitrului Radu Petrescu: „Ştiţi ce merită aceştia? Merită bătuţi şi călcaţi în picioare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe