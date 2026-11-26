Anchetatorii DIICOT au cerut, joi, arestarea preventivă a „nucleului dur” al clanului Cămătaru, format din liderii Ion și Vasile Balint, din fii lui Vasile Balint, Daniel și Mario Balint, și ginerii seniorilor, Cezar Petcu și Dan Emanuel zis ”Bombardierul”, iar un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a decis că se impune emiterea unor mandate de arestare preventive pentru cei șase dar și pentru alți trei locotenenți.

Astfel, DIICOT a explicat, joi, în sala de judecată de ce se impune arestarea preventivă a celor nouă interlopi, un argument fiind perseverența infracțională arătată de lideri și fiii acestora.

Un alt motiv concret al anchetatorilor DIICOT, explicat în sala de judecată, a fost acela că „pentru buna desfășurare a procesului penale și în scopul prevenirii săvârșirii altor infracţiuni similare de către inculpații din prezenta cauză se impune dispunerea unor măsuri preventive privative de libertate”.

„Apreciem faptul că efectele pe care le va avea asupra inculpaților privarea de libertate nu vor fi disproporționale față de scopul urmărit prin luarea măsurii, respectiv împiedicarea inculpaților să săvârșească alte infracțiuni, să influențeze martorii/persoanele vătămate sau să se sustragă de la urmărirea penală având în vedere faptul că aceștia călătoresc destul de des pe teritoriul altor state europene”, a mai explicat reprezentantul Direcției în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

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Periculozitate ridicată cu clanul în libertate

Anchetatorul a vorbit și despre periculozitatea pe care o reprezintă pentru societate membrii clanului Cămătaru dacă ar fi lăsat în libertate după declanșarea acestui nou dosar.

„Periculozitatea inculpaților este relevată de modul şi circumstanțele în care aceștia au săvârșit infracțiunile reținute în sarcina lor, respectiv” constituirea unui grup infracțional organizat”, ”trafic de persoane” și ”proxenetism”, inculpații având ca unic scop obținerea unor sume cât mai mari de bani din exploatarea sexuală a victimelor pentru maximizarea profiturilor lor.

Totodată, activitatea infracțională a inculpaților este una complexă și de lungă durată, aceștia acționând cel puțin din anul 2021 și până în prezent atât pe teritoriul României (recrutarea), cât și pe teritoriul unor state din vestul Europei (exploatarea), dezvoltând un adevărat mecanism de acționare în vederea exploatării sexuale a victimelor”, e explicat procurorul.

”De asemenea, este de menționat faptul că activitatea infracțională reținută în sarcina inculpaților este una actuală, iar organele de cercetare penală nu au dat dovadă de pasivitate în anchetă de la data sesizării până în prezent, depunând toate eforturile logistice și umane pe probarea activității infracționale reținute în sarcina inculpaților.

Având în vedere toate cele prezentate și precizate, apreciez că la acest moment, prin raportare la activitatea infracțională efectiv reținută în sarcina inculpaților, precum și la persoana acestora, se impune luarea măsurii arestării preventive față de inculpații Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru”, Tuțu Radu-Giovani, Șpac Vladimir-Florin, Balint Vasile zis „Sile Cămătaru”, Balint Vasile-Daniel zis „Dani al lu Sile”, Balint Nuțu-Mario, Dan Emanuel-Daniel zis „Manu Bombardieru”, Petcu Cezar-Roberto și Ionescu Constantin-Mohamed”, a mai spus magistratul DIICOT.

Frica de renumele liderilor transformată în instrument de control

Analiza individuală a conduitei fiecăruia dintre inculpați, a mai susținut magistratul DIICOT, joi, „evidențiază faptul că activitățile infracționale investigate nu au reprezentat manifestări izolate sau simple conflicte generate de raporturi comerciale, ci au fost expresia unui mecanism infracțional organizat, în care autoritatea de fapt, reputația de persoane violente, amenințările și presiunile psihice au fost utilizate sistematic pentru a înfrânge voința victimelor și pentru a obține beneficii patrimoniale”.

„Un element comun al faptelor îl constituie transformarea fricii într-un instrument de control. Persoanele vătămate nu erau puse în situația de a negocia liber condițiile unor prestații artistice sau de a refuza remiterea unor sume de bani, ci erau determinate să se conformeze prin amenințări, intimidări, supraveghere, presiuni repetate și, în anumite situații, prin acte de violență fizică.

În cazul grupului coordonat de Nuțu Cămătaru, autoritatea liderului era utilizată pentru a controla activitatea profesională a artiștilor, pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți și pentru a-i determina să presteze servicii în condiții impuse unilateral.

În cazul grupului coordonat de Nuțu Cămătaru, mecanismul infracțional a vizat atât exploatarea artiștilor, cât și obținerea unor sume de bani de la proprietarii unor societăți comerciale și de la persoane împrumutate cu dobândă, prin folosirea unor amenințări și presiuni.

Gravitatea concretă a activității infracționale este amplificată de numărul persoanelor vătămate, de durata activităților, de caracterul organizat al grupurilor, de repartizarea sarcinilor și de utilizarea unor metode de constrângere care au afectat libertatea de decizie, integritatea fizică și psihică, libertatea individuală și patrimoniul victimelor.

Totodată, în cazul inculpaților pentru care sunt menționate condamnări anterioare, aceste împrejurări trebuie avute în vedere în limitele efectelor juridice stabilite prin hotărârile definitive și numai după verificarea situației de executare și a condițiilor legale privind recidiva.

În aceste condiții, apreciem că lăsarea în libertate a inculpaților pentru care sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 223 alin. (2) C.proc.pen. ar putea genera o stare concretă de insecuritate în rândul persoanelor vătămate și al martorilor, în special prin posibilitatea exercitării unor noi presiuni, intimidări sau amenințări asupra acestora, în contextul relațiilor de autoritate și control create în cadrul grupurilor infracționale.

Măsura arestării preventive trebuie apreciată individual, în raport cu rolul fiecărui inculpat, contribuția efectivă la activitatea infracțională, gravitatea concretă a faptelor, antecedentele penale confirmate prin acte oficiale și existența unor riscuri actuale care nu pot fi înlăturate printr-o măsură preventivă mai puțin intruzivă”, a explicat în continuare, judecătorului, reprezentantul Direcției.

Profilul clanului, creionat de DIICOT

Șantaj, amenințări și artiști obligați să cânte pe gratis. Aceasta este descrierea clanului „Cămătaru” , potrivit procurorilor DIICOT, în dosarul în care liderii grupării sunt acuzați că ar fi folosit metode de intimidare și amenințări pentru a obține taxe de protecție în valoare de 7.500-12.500 lei pe lună de la diverse persoane și pentru a controla interpreți de muzică lăutărească și lumea acestora. Pe lângă toate aceste informații, mai multe femei susțin și că ar fi fost exploatate prin metoda „loverboy”.

Balint Ion, cunoscut în principal sub renumele de Nuțu Cămătaru reprezintă un grad ridicat de pericol concret pentru ordinea publică. Acesta, fiind în poziția de lider al grupului infracțional organizat constituit începând cel puțin cu luna aprilie 2025, a transformat notorietatea și reputația sa infracțională într-un instrument de constrângere a persoanelor vătămate.

Astfel, acesta nu s-ar fi limitat la participarea unor activități infracționale, ci ar fi conceput un plan infracțional prin care mai mulți interpreți de muzică lăutărească erau forțați să accepte condițiile impuse de membrii ai clanului.

De asemenea, liderul grupării ar fi folosit amenințări și șantaj pentru a îi convinge pe artiști să renunțe la colaborări cu organizatori concurenți și să îi oblige să cânte în cadrul evenimentelor clanului, neplătiți sau pe sume nesemnificative.

Influența lui Nuțu Cămătaru asupra artiștilor nu ar fi fost bazată doar pe reputația pe care o avea, ci s-ar fi manifestat prin intimidări și amenințări. Acesta s-ar fi folosit și de ajutorul altor membrii ai grupării pentru a le transmite mesaje artiștilor și pentru a verifica dacă aceștia îi executau ordinele.

„În ceea ce îl privește pe inculpatul Ion Balint, gradul ridicat de pericol concret pentru ordinea publică rezultă, în primul rând, din poziția de lider al grupului infracțional organizat constituit începând cel puțin cu luna aprilie 2025, din autoritatea de fapt pe care acesta o exercita asupra celorlalți membri, precum și din modalitatea în care a transformat notorietatea și reputația sa infracțională într-un instrument efectiv de constrângere a persoanelor vătămate.”

„Astfel, conduita acestuia nu s-a limitat la participarea la activități infracționale punctuale, ci a presupus conceperea și coordonarea unui mecanism infracțional prin care mai mulți interpreți de muzică lăutărească erau determinați să accepte condițiile impuse de membrii grupului, să renunțe la colaborări cu organizatori concurenți și să presteze servicii muzicale în cadrul evenimentelor controlate de aceștia, fără remunerație sau pentru onorarii semnificativ diminuate.”

„Un element deosebit de relevant pentru evaluarea periculozității inculpatului îl constituie modalitatea în care acesta și-a valorificat autoritatea personală și reputația infracțională. În cuprinsul actului de urmărire penală se reține că membrii grupului au valorificat ascendentul personal și reputația numitului Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru”, precum și teama pe care asocierea celorlalți membri cu acesta era aptă să o genereze în rândul artiștilor și al persoanelor care intermediau contractarea acestora.”

„Mai mult, se arată că folosirea numelui și a autorității de fapt exercitate de liderul Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru” a reprezentat unul dintre principalele instrumente prin care membrii grupului au urmărit să înfrângă opoziția artiștilor și a persoanelor care intenționau să îi contracteze în afara evenimentelor organizate de grup.”

„Această autoritate nu a avut un caracter pur simbolic, ci s-a materializat în acte concrete de intimidare și constrângere, exercitate atât direct, cât și prin intermediul celorlalți membri ai grupului, pe care inculpatul îi utiliza pentru a transmite solicitările sale, pentru a supraveghea activitatea artiștilor și pentru a asigura executarea dispozițiilor sale.”

Cazul manelistului Luis Gabriel

Cea mai relevantă întâmplare de acest fel este maniera manifestată față de artistul Tudor Luis-Gabriel, zis „Luis Gabriel”, și managerul acestuia, Czeller Ștefan. În perioada 11.03.2026-10.08 inculpatul, împreună cu Șpac Vladimir-Florin, a comis fapte de constângere asupra celor doi prin adresarea repetată de injurii, amenințări directe sau și amenințări despre libertatea sa, pentru a-i determina să nu participe la festivalul NIBIRU și să nu încheie contracte cu organizatorii acestuia. Limbajul folosit și modul de exprimare de către liderul grupului infracțional a depășit sfera unei simple neînțelegeri comerciale mai ales prin menționarea numelui „Fane Spoitoru”. În același sens, în ceea ce îl privește pe interpretul Velcu Andrei, zis „Tzancă Uraganu”, inculpatul a utilizat amenințări explicite cu acte de violență. Mai mult, inculpatul a condiționat participarea artistului la evenimentul NIBIRU de prestarea gratuită a unor servicii muzicale în cluburile controlate de grup.

„Relevantă în acest sens este conduita manifestată față de interpretul Tudor Luis-Gabriel, zis „Luis Gabriel”, și managerul acestuia, Czeller Ștefan. În perioada 11.03.2026–10.08.2026, inculpatul, împreună cu Șpac Vladimir-Florin, a exercitat presiuni asupra celor doi prin adresarea repetată de injurii, amenințări directe sau voalate și amenințări cu lipsirea de libertate, pentru a-i determina să nu participe la festivalul NIBIRU și să nu încheie contracte cu organizatorii acestuia.”

„Gravitatea conduitei rezultă inclusiv din amenințarea: „vrei să-ți fac când ești pe datele alea acolo, când sunt afișate, vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia? Să-ți fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?”. O asemenea afirmație depășește sfera unei simple dispute comerciale, relevând folosirea amenințării cu suprimarea libertății unei persoane ca mijloc de impunere a voinței inculpatului și de eliminare a concurenței.”

„În același sens, în ceea ce îl privește pe interpretul Velcu Andrei, zis „Tzancă Uraganu”, inculpatul a utilizat amenințări explicite cu acte de violență, afirmând: „Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri […] îți sparg urechile-n două de te las surd” și „Bă fi atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg”. Mai mult, inculpatul a condiționat participarea artistului la evenimentul NIBIRU de prestarea gratuită a unor servicii muzicale în cluburile controlate de grup, afirmând: „Băi vrei să te duci acolo mă pe 12? […] și aicea când mai vii mă? Aicea vezi să vii gratis”

Unul dintre cazurile deosebit de grave îl vizează pe interpretul Stoian Florin, cunoscut de public drept „Florin Salam”, caz unde acesta ar fi fost ținut strâns sub control de „Nuțu Cămătaru”.

Acesta se folosea de relația de colaborare îndelungată, cât și de sprijinul financiar oferit anterior artistului, pentru a îl șantaja și amenința pe artist.

A fost și o amenințare transmisă în legătură cu prestația artistică a victimei. Nu a fost vorba despre o negociere a onorariului sau despre o simplă insistență pentru respectarea unei înțelegeri, ci despre amenințarea cu acte de violență și lipsirea de libertate, utilizată pentru a determina victima să presteze servicii în condițiile impuse unilateral de inculpat.

În perioada 12.04.2026–30.08.2026, Stoian Florin a fost determinat să participe la aproximativ opt evenimente, fără a fi plătit sau plătit cu niște sume foarte mici de bani, în timp ce inculpatul exercita, împreună cu ceilalți membri, un control asupra activității sale. Prin urmare, Nuțu nu ar fi urmărit doar să obțină bani de pe urma artiștilor, ci și să decidă unde cântă aceștia, la ce evenimente pot participa și în ce condiții își pot desfășura activitatea.

„…o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”

„Deosebit de gravă este și conduita inculpatului față de interpretul Stoian Florin, zis „Florin Salam”, pe care l-a menținut într-un raport de subordonare și control, prevalându-se de relația îndelungată de colaborare, de sprijinul financiar și protecția acordate anterior, dar mai ales de notorietatea și reputația sa infracțională.”

„„În acest context, amenințarea transmisă în legătură cu prestația artistică a victimei – „Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte” – ilustrează fără echivoc modalitatea de exercitare a constrângerii psihice. Nu este vorba despre o negociere a onorariului sau despre o simplă insistență pentru respectarea unei înțelegeri, ci despre amenințarea cu acte de violență și lipsirea de libertate, utilizată pentru a determina victima să presteze servicii în condițiile impuse unilateral de inculpat.”

„În perioada 12.04.2026–30.08.2026, Stoian Florin a fost determinat să participe la aproximativ opt evenimente, fără remunerație sau pentru onorarii semnificativ diminuate, în timp ce inculpatul exercita, împreună cu ceilalți membri, un control asupra activității sale.”

„Prin urmare, periculozitatea inculpatului rezultă din caracterul organizat, repetat și sistematic al acțiunilor sale, din folosirea autorității personale ca instrument de intimidare, din amenințările cu violența și lipsirea de libertate, precum și din capacitatea sa de a mobiliza alți membri ai grupului pentru a pune în executare constrângerile exercitate asupra victimelor.”

Balint Vasile, zis ,,Sile Cămătaru” și taxele de protecție

În ceea ce îl privește pe Balint Vasile cunoscut mai mult drept „Sile Cămătaru”, fralele lui „Nuțu Cămătaru”, pericolul concret pentru ordinea publică este evidențiat de poziția de lider al celui de-al doilea grup infracțional organizat, de caracterul sistematic al activităților infracționale și, în special, de utilizarea autorității și reputației sale pentru a amenința și intimida anumite persoane. Modul acestuia de a proceda era să își folosească reputația de persoană violentă și asocierea cu alți membrii ai grupului pentru convingerea victimelor că refuzul nu este o variantă și că repercursiunile pot fi grave.

„În ceea ce îl privește pe inculpatul Vasile Balint, pericolul concret pentru ordinea publică este evidențiat de poziția de lider al celui de-al doilea grup infracțional organizat, de caracterul sistematic al activităților infracționale și, în special, de utilizarea autorității și reputației sale pentru a impune voința asupra unor persoane prin intimidare, amenințări și constrângere.”

„Conduita inculpatului relevă un mod de acțiune în care autoritatea personală, reputația de persoană violentă și asocierea cu membrii grupului erau utilizate pentru a crea victimelor convingerea că refuzul solicitărilor va atrage consecințe grave asupra lor.”

Principalul exemplu relevant oferit îl constituie acțiunile de presiune ale acestuia asupra mai multor proprietari din Târgul Pucheni, respectiv Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată-Ruse Petre-Lucian, zis „Lucică”. În perioada aprilie 2025 până în noiembrie 2026, Balint Vasile, împreună cu fiul său, Balint Nuțu-Mario, s-a prevalat de poziția sa de lider al grupării și de aparența desfășurării unor activități de pază pentru a presa proprietarii din târg să le remită lunar sume de bani cu titlul „taxă de protecție”. Persoanele vătămate au ajuns să le înmâneze sume de până la 12.500 lei lunar, totalul estimat al acestora fiind aproximativ 185.000 lei. Faptul ca respectivii proprietari au ajuns să accepte să înmâneze asemenea sume de bani demonstrează că aceștia erau cu adevărat speriați de inculpat și sumele reprezentau o reală „taxă de protecție”.

„Un prim exemplu relevant îl constituie acțiunile exercitate asupra proprietarilor Târgului Pucheni, respectiv Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată-Ruse Petre-Lucian, zis „Lucică”.

În perioada aprilie 2025–noiembrie 2026, inculpatul, împreună cu fiul său, Mario Balint, s-a prevalat de poziția sa de lider al grupării și de aparența desfășurării unor activități de pază pentru a exercita presiuni asupra proprietarilor târgului și a-i determina să remită lunar sume de bani cu titlu de taxă de protecție.”

„Materialul probator descrie faptul că persoanele vătămate au ajuns să accepte remiterea unor sume cuprinse între 7.500 și 12.500 lei lunar, totalul fiind estimat la aproximativ 185.000 lei. Caracterul coercitiv al conduitei rezultă inclusiv din discuțiile în care se face referire la faptul că proprietarii erau speriați de inculpat și că sumele solicitate reprezentau, în realitate, o „taxă de protecție”

„În acest sens, este relevantă afirmația: „Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ți spun, asta-i taxă de protecție, el nu face nimica”, precum și referirea la faptul că „Lucică ăla s-a speriat de el”

Un alt mod în care inculpatul Balint Vasile își impunea autoritatea îl constituie comportamentul față de Juverdeanu George-Ionuț. În data de 14.07.2026, pe fondul unei datorii, acesta i-a trimis victimei un mesaj intimidant și amenințător, ce nu reprezenta o simplă solicitare a unei plăți, ci o amenințare aptă să creeze o stare de temere prin intimidare Relevantă este și conduita manifestată în legătură cu fiul său, Balint Nuțu-Mario, pe care inculpatul nu doar că nu l-a împiedicat să exercite presiuni asupra unor persoane, ci l-a protejat și încurajat în asemenea comportamente. În convorbirile interceptate, Balint Ion relatează că Balint Vasile ar fi adoptat o atitudine intimidantă față de o persoană de naționalitate turcă, afirmând că aceasta trebuie pusă „în genunchi în fața sa”.

„Un alt exemplu al modului în care inculpatul își impunea autoritatea îl constituie conduita față de Juverdeanu George-Ionuț. În data de 14.07.2026, pe fondul unei datorii, inculpatul i-a transmis un mesaj intimidant, afirmând: „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”. Mesajul nu reprezintă o simplă solicitare de plată, ci o amenințare voalată, aptă să creeze o stare de temere, prin raportare la notorietatea și reputația inculpatului.”

„Deosebit de relevantă este și conduita manifestată în legătură cu fiul său, BALINT NUȚU-MARIO, pe care inculpatul nu doar că nu l-a împiedicat să exercite presiuni asupra unor persoane, ci l-a protejat și încurajat în asemenea conduite. În convorbirile interceptate, BALINT ION relatează că Vasile Balint ar fi adoptat o atitudine intimidantă față de o persoană de naționalitate turcă, afirmând că aceasta trebuie pusă „în genunchi în fața sa”

„Totodată, în cadrul unei discuții, Ion Balint redă amenințarea atribuită fratelui său: „auzi, dom’le, m-ai chemat tu pe ăsta, poate a auzit el de mine, băi, fii atent de acum încolo, în genunchi”

„Aceste împrejurări sunt relevante pentru a demonstra că inculpatul nu recurgea la constrângere doar în scopul recuperării unor sume de bani, ci utiliza autoritatea personală și intimidarea ca instrumente de dominare a persoanelor din anturajul său și de impunere a unei conduite de supunere.”

Acesta a avut și el legătură cu exploatarea interpretului Stoian Florin, iar în ce privește asta, inculpatul a valorificat autoritatea și influența exercitate asupra acestuia, generate de relația anterioară, de sprijinul și protecția acordate, dar și de reputația sa infracțională. În perioada martie-septembrie 2026, „Sile Cămătaru” l-a forțat pe artist să presteze servicii muzicale la cel puțin trei evenimente, din nou, fără a fi plătit, obținând împreună cu restul membrilor venituri din vânzarea biletelor și din sumele primite din dedicațiile muzicale. De asemenea, relevantă este și modalitatea în care acesta îsi manifesta autoritatea prin apeluri telefonice repetate și presiune pusă pe victime și persoanele apropiate ale acesteia.

„Să moară copiii mei cu ăștia dacă nu așa merge, cu frica”

„În ceea ce privește exploatarea interpretului Stoian Florin, inculpatul a valorificat autoritatea și influența exercitate asupra acestuia, generate de relația anterioară, de sprijinul și protecția acordate, dar și de reputația sa infracțională. În materialul probator se regăsesc referiri la starea de temere indusă victimei, inclusiv afirmația: „Auzi, vrei să-ți spun ceva? Să moară copiii mei cu ăștia dacă nu așa merge, cu frica”

„În perioada martie–septembrie 2026, inculpatul a determinat victima să presteze servicii muzicale la cel puțin trei evenimente, fără remunerație, obținând împreună cu ceilalți membri venituri din vânzarea biletelor și din sumele remise din dedicațiile muzicale. În legătură cu aceste prestații, inculpatul a afirmat: „Și rezolvăm, avem control la tot ce înseamnă lăutari”

„De asemenea, este relevantă modalitatea în care inculpatul își manifesta autoritatea prin apeluri telefonice repetate și presiuni exercitate asupra victimei sau a persoanelor din anturajul acesteia. Soția interpretului a descris această conduită afirmând: „Ce dracu caută la omul ăsta, că l-a disperat și omul ăsta cu telefoanele, încontinuu”

„„La toate acestea se adaugă antecedentul penal menționat în materialul de urmărire penală, respectiv condamnarea la pedeapsa de 10 ani, 11 luni și 19 zile închisoare, urmată de liberarea condiționată la data de 24.04.2025.

Împrejurarea trebuie verificată prin raportare la hotărârea definitivă și la actele de executare, inclusiv pentru stabilirea exactă a formei recidivei.

În ansamblu, conduita inculpatului relevă utilizarea repetată a intimidării și a amenințărilor pentru obținerea unor beneficii patrimoniale, atât în raporturile cu proprietarii Târgului Pucheni, cât și în raporturile cu artiștii și persoanele care îi intermediau. Caracterul sistematic al activității, pluralitatea victimelor și rolul de lider justifică aprecierea unui pericol concret ridicat pentru ordinea publică.””

Daniel Balint și „iubirea” față de victimă

În ceea ce îl privește pe inculpatul Daniel Balint, pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din implicarea sa în activitățile de exploatare a interpretului Stoian Florin, din contribuția la activitățile de cămătărie și recuperare a sumelor de bani prin constrângere, precum și din faptele de trafic de persoane și proxenetism reținute în sarcina sa în legătură cu victima sa.

Un element deosebit de relevant îl constituie conduita sa față de victima pe care, potrivit acuzației, a recrutat-o prin inducerea în eroare și exploatarea relației de încredere, folosind metoda „loverboy”, după care a transportat-o în străinătate și a determinat-o să practice prostituția în scopul obținerii unor foloase patrimoniale.

Gravitatea conduitei nu rezultă numai din exploatarea sexuală propriu-zisă, ci și din modalitățile de control și constrângere exercitate asupra victimei. Aceasta a relatat acte de violență fizică și amenințări, inclusiv o agresiune de o asemenea intensitate încât a fost necesară intervenția medicală, aspectele fiind menționate în materialul probator prin raportare la documentele medicale existente la dosar.

În plus, mesajele atribuite inculpatului relevă că acesta urmărea continuarea activității de prostituție și obținerea unor sume de bani de la victimă, fiind menționată inclusiv discuția din 23.08.2026 în care se face referire la faptul că aceasta trebuia să practice prostituția în Germania pentru a achita o datorie.

Aceste împrejurări relevă o conduită deosebit de gravă, în care relația afectivă a fost utilizată ca mijloc de recrutare, iar ulterior victima a fost supusă unor acte de violență și presiuni pentru a fi menținută în activitatea de prostituție.

În ceea ce privește exploatarea interpretului Stoian Florin, inculpatul a avut un rol concret în identificarea locațiilor și evenimentelor unde acesta urma să presteze servicii muzicale, în primirea și supravegherea efectivă a artistului și în obținerea sumelor de bani rezultate din vânzarea biletelor și din dedicațiile muzicale.

Probele arată că, împreună cu Cezar Petcu, inculpatul a avut rolul de „a-l primi și supraveghea efectiv pe interpret la aceste concerte pentru a se asigura că prestează serviciile muzicale”, precum și de a primi sumele de bani obținute în urma vânzării biletelor.

În plus, inculpatul a fost implicat în acordarea de împrumuturi cu dobândă și în recuperarea acestora prin amenințări. Astfel, în cazul numitului Modan Horia-Florin, materialul probator reține amenințări cu exercitarea unor acte de violență atât asupra sa, cât și asupra membrilor familiei, pentru restituirea sumei de 40.000 euro și a dobânzilor solicitate.

În cazul numitului Ocnașu Robert-Constantin, zis „Bolo”, inculpatul ar fi transmis unor rude ale acestuia amenințări cu incendierea unui autoturism, afirmând: „Dacă nu-i dau foc, să moară copiii mei!”.

Aceste exemple demonstrează că inculpatul nu utiliza doar presiuni verbale sau solicitări insistente, ci recurgea la amenințări cu acte de violență și cu distrugerea bunurilor pentru a determina persoanele vizate să achite sumele pretinse.

La aceste împrejurări se adaugă antecedentul penal menționat în materialul de urmărire penală, respectiv condamnarea la pedeapsa de 3 ani, 7 luni și 10 zile închisoare, urmată de liberarea condiționată la data de 24.07.2024. Situația juridică și incidența recidivei trebuie verificate prin raportare la hotărârea definitivă și la actele de executare.

În ansamblu, gravitatea faptelor imputate, utilizarea violenței fizice în raport cu o victimă a traficului de persoane, amenințările îndreptate împotriva altor persoane și implicarea în activități infracționale desfășurate în mod repetat evidențiază un grad ridicat de periculozitate.

Victima lui Mario Balint ajunsese să-și dorească violența decât „iubirea”

În ceea ce îl privește pe inculpatul Mario Balint, pericolul concret pentru ordinea publică rezultă din implicarea sa activă în activitatea grupului infracțional organizat coordonat de tatăl său, din participarea la acțiunile de constrângere a proprietarilor Târgului Pucheni și, în mod deosebit, din modalitatea în care a exploatat vulnerabilitatea victimei.

În ceea ce privește activitatea desfășurată în cadrul grupului, materialul probator relevă că inculpatul a preluat și a aplicat modul de operare al tatălui său, constând în constrângerea unor persoane pentru a le determina să remită sume de bani, profitând de relațiile preexistente și de teama acestora de a apela la organele judiciare.

În acest sens, în cadrul unei convorbiri, Ion Balint face referire la faptul că „Mario a nenorocit pe toată lumea”, iar despre una dintre persoanele vizate se arată că „o teroriza Mario, de-i dădea bani”.

În ceea ce privește victima, gravitatea conduitei inculpatului este deosebită, întrucât acesta ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, determinată de lipsa unei locuințe stabile, absența resurselor financiare, relațiile conflictuale cu familia și consumul de droguri, precum și de vârsta acesteia.

Potrivit acuzației, inculpatul a utilizat metoda „loverboy”, inducându-i victimei convingerea existenței unei relații afective serioase, după care a recrutat-o, transportat-o și adăpostit-o în scopul determinării acesteia să continue practicarea prostituției și al obținerii foloaselor patrimoniale rezultate.

Modalitățile de constrângere descrise în actul de urmărire penală sunt deosebit de relevante pentru evaluarea periculozității inculpatului. Astfel, controlul asupra victimei s-ar fi realizat prin restricționarea libertății de mișcare, apelarea sistematică, distrugerea actului de identitate, supravegherea și însoțirea acesteia, direct sau prin intermediul altor persoane.

Este semnificativ faptul că, în cadrul conversației telefonice din 13.08.2026, victima a exprimat intensitatea stării de temere și de control la care era supusă, afirmând: „Preferam acuma să am un ochi, doi vineți, să fiu în situația în care sunt acum. Mă crezi?”.

Această afirmație este relevantă nu doar prin raportare la starea psihică a victimei, ci și prin faptul că aceasta percepea situația în care se afla sub controlul inculpatului ca fiind mai greu de suportat decât o agresiune fizică.

Prin urmare, conduita inculpatului relevă o formă de control exercitată asupra victimei prin izolarea acesteia, limitarea libertății de mișcare, controlul documentelor de identitate și supravegherea permanentă, toate aceste acțiuni fiind orientate către menținerea victimei în activitatea de prostituție și obținerea de foloase patrimoniale.

„Vitejiile” de la Târgul Pucheni

În plus, inculpatul a participat la activitățile de constrângere a proprietarilor Târgului Pucheni și la activități de acordare a unor împrumuturi cu dobândă, existând date potrivit cărora acesta a urmărit recuperarea sumelor de bani prin intermediul unor presiuni exercitate asupra debitorilor.

În acest context, periculozitatea sa rezultă din disponibilitatea de a exploata persoane aflate în situații de vulnerabilitate, de a utiliza relațiile afective ca instrument de manipulare și de a recurge la modalități de control care afectează direct libertatea și demnitatea persoanei.

Arestați preventiv pentru 30 de zile

Vasile și Ion Balint, Daniel și Mario Balint, fii acestora precum și Cezar Petcu și Dan Emanuel, ginerii celor doi lideri ai clanului Cămătaru, și alte trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul București în dosarul în care sunt acuzați de procurorii DIICOT de fapte de șantaj, proxenetism, trafic de persoane, în legătură cu intervențiile clanului asupra unor maneliști și afaceriști.

Decizia de joi a instanței nu este definitivă și poate fi contestată, caz în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

Nuțu Cămătaru, ⁠Sile Cămătaru, Balint Vasile Daniel, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile), Balint Nuțu Mario (fiul lui Sile), Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul ( ginerele lui Nuțu), ⁠Petcu Cezar (ginerele lui Nuțu), Șpac Vladimir Florin, zis Șpac, ⁠Țuțu Radu Giovani, zis Giovani, Ionescu Mohamed, zis Mohamed, au ieșit în cătușe din sediul DIICOT, în cursul nopții de miercuri spre joi, și urcați în dube, pentru a fi duși la Arestul Central.