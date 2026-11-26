Politicianul indian Anant Singh a organizat pentru fiica sa, Shivangi Singh, o nuntă cu aproximativ 400.000 de invitați în satul său natal Nadawa, din statul Bihar. Evenimentul a atras atenția presei internaționale atât prin amploarea logistică neobișnuită, cât și prin contrastul dintre opulența petrecerii și nivelul ridicat al sărăciei din regiune, relatează The Guardian.

Petrecerea a avut loc pe domeniul familiei din satul Nadawa, pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare. Pentru a satisface poftele celor 400.000 de invitați, o cifră mare chiar și după standardele faimoaselor nunți extravagante din India, au fost pregătite 500.000 de dulciuri tradiționale și un ospăț gătit de o armată de 500 de bucătari.

Pe lângă oamenii de rând care au participat la nuntă, politicianul indian a improvizat șase heliporturi pentru VIP-urile care au venit din toată țara.

Mirele, Rishikesh Kumar, un student la un program MBA la Universitatea de Stat Georgia din Atlanta, a sosit la nuntă cu un convoi de 151 de mașini.

În loc de un DJ pentru divertisment, Anant Singh a plănuit o cursă de cai. Invitații s-au cățărat în copaci și pe turnurile de electricitate pentru a arunca o privire la cursă, dar haosul și tumultul au fost atât de mari încât acest eveniment a trebuit anulat.

Socrul mic, cel care a pus la cale tot evenimentul, a fost ales de cinci ori în adunarea statului Bihar, din nord-estul Indiei, unul dintre cele mai sărace state. Palmaresul lui este destul de impresionant, în condițiile în care are la activ 28 de dosare penale pe rol, de la crimă și tentativă de omor până la extorcare și răpire.

În cadrul unui interviu televizat dinaintea nunții, Anant Singh a ignorat ideea că ar fi existat ceva neobișnuit în ceea ce privește amploarea pregătirilor de nuntă. „I-am propus exact același lucru fiicei mele celei mari”, a spus acesta.

Evenimentul depășește cu mult recordul mondial Guinness anterior pentru cea mai mare prezență la o nuntă: 150.000 de invitați, stabilit tot în India în 1995.