Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a fost văzut joi purtând geanta prim-ministrului italian Giorgia Meloni, în timp ce aceștia soseau în sala unde s-a ținut reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles.

Premierul slovac a tratat situația cu umor și a publicat ulterior pe pagina sa de Facebook o fotografie cu gestul său galant în care îi ținea geanta Giorgiei Meloni. În mesajul care a însoțit imaginea, Fico a numit acest gest „partea practică” a cooperării europene.

„Și, după cum puteți vedea din fotografii, cooperarea europeană are și latura sa practică. Uneori, asta înseamnă să ajuți o colegă cu lucrurile ei”, a spus Robert Fico.

Liderii Uniunii Europene s-au reunit joi în cadrul unui summit extraordinar pentru a negocia bugetul multianual al blocului comunitar pentru perioada 2028–2034.

Dincolo de atmosfera relaxată de la sosire, discuțiile din cadrul întâlnirii Consiliului au fost marcate de dezacorduri privind sprijinul financiar suplimentar pentru Slovacia. Slovacia, alături de Ungaria și Cehia, se numără printre statele care se opun condiționării acordului bugetar de finanțarea Kievului.

În același timp, Giorgia Meloni a precizat că liderii Uniunii Europene sunt încă departe de a ajunge la un acord privind bugetul propus de blocul comunitar în valoare de 1,6 trilioane de euro pentru perioada 2028-2034.

„Suntem la ani-lumină distanță de o soluție”, le-a spus Meloni reporterilor înainte de întâlnire. „Nu suntem dispuși să aprobăm un buget în cadrul căruia ar trebui să oferim mai mult pentru a primi mai puțin”, a adăugat aceasta.

Bugetul pe șapte ani al UE necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale UE. Liderii speră să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din mai multe țări membre să complice negocierile.