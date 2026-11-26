Liderul AUR George Simion, prezent în seara zilei de joi, 26 noiembrie, la o conferință de partid organizată în județul Vâlcea, a făcut declarații dure la adresa „sistemului” pe care îl acuză că a instrumentat un „dosar politic” în care acesta are calitatea de inculpat pentru instigare publică. Practic, Simion a anunțat, în fața colegilor de partid, că „este mai hotărât ca oricând” să „le facă felul nenorociților care se cred stăpâni peste țară”.

În aplauzele celor prezenți, liderul AUR a explicat că „a le face felul” înseamnă „a-i lăsa fără demnități”, „a-i lăsa fără piele de șinșila” și „a-i jupui la fel cu i-au jupuit și ei pe români”.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Sunt mai hotărât ca oricând, așa să ne ajute Dumnezeu!”

„Sunt mai hotărât ca oricând să le fac felul acestor nenorociți care se cred stăpâni peste țară și peste noi. Să se consemneze acolo, la domnii procurori, că a le face felul înseamnă să-i las fără demnități, să-i las fără piele… de șinșila pe ei și să îi jupoi cum ne-au jupuit și ei pe noi de 35 de ani. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a afirmat George Simion în fața colegilor de partid.

De ce a fost inculpat George Simion pentru instigare publică

Parchetul General a anunțat, joi, 26 noiembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva liderului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Dosarul vizează declarațiile făcute de George Simion în 9 martie 2025, după ce Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

Într-o înregistrare video publicată pe Facebook, liderul AUR afirma că cei care, în opinia sa, au comis o „lovitură de stat” ar trebui „jupuiți în piața publică”.

Potrivit procurorilor, prin mesajul respectiv, George Simion ar fi îndemnat publicul la comiterea unor infracțiuni grave, printre care acte de violență. Simion a negat însă și a spus că mesajul a fost înțeles greșit și nu reprezenta o instigare la violență.

După declarațiile care au declanșat ancheta, Simion a susținut că se referea la eliminarea privilegiilor celor vizați.

George Simion acuză un dosar politic. Procurorul general respinge acuzațiile

După ce s-a prezentat la sediul Parchetului General, George Simion a anunțat că procurorii i-au adus la cunoștință schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat.

Președintele AUR a susținut că dosarul are o motivație politică și că ancheta ar avea drept scop slăbirea partidului pe care îl conduce.

Ulterior, procurorul general al României, Cristina Chiriac, a respins acuzațiile lansate de liderul AUR și și-a exprimat susținerea față de procurorul care instrumentează dosarul, subliniind că activitatea Ministerului Public nu poate fi condiționată de interesele actorilor politici.