Roger Federer, legendarul campion de tenis, este MILIARDAR, potrivit Forbes. Este al doilea jucător de tenis devenit miliardar, după Ion Țiriac

23 aug. 2025, 10:28, Actualitate
sursa foto: Hepta

Roger Federer, campionul cu 20 de titluri de Grand Slam, a devenit, oficial, miliardar, conform Forbes. Este este al doilea jucător de tenis care ajunge miliardar, după Ion Țiriac.

Marele tenismen în vârstă de 44 de ani, care s-a retras din sport în anul 2022, are acum o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, o avere care a fost alimentată atât de triumfurile sale pe teren, cât și de afacerile din afara terenului.

Forbes a raportat vineri recordul stabilit de Roger Federer, subliniind participația sa minoritară în compania elvețiană de încălțăminte și îmbrăcăminte, On, care a știgat popularitate însemnată la nivel mondial.

Participația sa în firmă reprezintă o parte însemnată din averea sa, făcându-l, deci, nu doar o legend, ci și un om de afaceri perspicace.

Bogăția lui Roger Federer se extinde mult dincolo de cariera sa pe terenul de tenis. Acesta a fost întotdeauna printre cei mai bine plătiți sportivi din lume, datorită contractelor de sponsorizare foarte profitabile.

El a semnat un contract de 10 ani, în valoare de 300 de milioane de dolari, cu Uniqlo, după ce s-a despărțit de Nike. În plus, el este ambasador global pentru unele dintre cele mai importante mărci din lume, cum ar fi Rolex şi Moët & Chandon. Toate contractile continuă să contribuie cu milioane la veniturile sale anuale.

Deși Federer are succes în afaceri în prezent, și știgurile sale din carieră au mai reprezentat un rol esențial în acumularea averii sale. De-a lungul carierei sale, acesta a știgat aproximativ 131 milioane de dolari din premii, fapt ce îl plasează pe locul al treilea în istoria tenisului.

Numai Novak Djokovici, care conduce clasamentul cu 189 de milioane de dolari, şi Rafael Nadal, cu 135 de milioane de dolari, se află deasupra lui.

Cu toate că s-a retras oficial din activitatea competițională, fanii se pot bucura de revenirea sa pe teren. În octombrie, acesta va fi cap de afiș într-un meci demonstrative la Shanghai Masters, intitulat „Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match”, potrivit TMZ Sports. Cu toate că nimeni nu știe fix cât o să știge din această apariție, totuși, este sigur faptul că legenda tenisului nu va participa fără a fi remunerat.

Roger Federer devine al șaptelea sportiv care ajunge miliardar și al doilea jucător de tenis, după Ion Țiriac.

