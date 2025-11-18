Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată”

O turistă din Italia, pe nume Teresa Cascelli, a stârnit o adevărată dezbatere online, după ce a povestit pe rețelele sociale experiența din București. Aceasta susține că a plătit suma de 56 de lei, adică aproximativ 11 euro, pentru un cappuccino și um croissant într-o cafenea din centrul Bucureștiului.

Într-o altă postare, ea susține că a plătit 32 de lei pentru două cafele. Postarea a fost însoțită de comentarii și reacții din ambele țări.

Teresa a povestit că, abia ajunsă în București, a intrat într-o cafenea din zona centrală și a comandat un cappuccino și un croissant. Suma afișată la plată a șocat-o.

„1 cappuccino, 1 croissant, 56,00 lei în euro, 11,00… I-am răspuns că nici măcar în Piața San Marco nu aș cheltui atât… El mi-a răspuns: „Ești italiancă și ai mulți bani…” Nu, dar ei știu că noi, italienii, suntem o țară falită…”, a scris aceasta pe Facebook.

Această postare a italiencei a adunat aproape o mie de comentarii, mulți italieni fiind surprinși de prețurile din București.

Astfel, comentariile compatrioților ei, dar și ale românilor, nu au întârziat să apară. Mulți i-au explicat că Bucureștiul s-a schimbat mult și nu mai este orașul extrem de ieftin din trecut.

Un italian i-a scris:

„Eşti în Bucureşti, un oraş turistic, unde viața e scumpă, iar salariile sunt aproape ca în Italia. Dacă ai crezut că mergi într-o țară din lumea a treia, te-ai înşelat. Cunosc români care câștigă 1.300 de euro pe lună, iar unii şoferi de camion s-au întors din Germania pentru că o duc mai bine acasă.” Au fost, de asemenea, și reacții ironice: „A comanda un cappuccino în România e ca și cum ai cere o carbonara în Germania. Greu să iasă bine.”

Alții au comentat legat de prețurile din Capitală: „În București plătești chiar și pentru aerul pe care îl respiri, asta nu e nimic nou.”

„Pentru cei care încă mai cred că țările est-europene sunt ieftine, mergeți și încercați!” „S-au lovit la cap… hoții!”, a scris altcineva.

De asemenea, o româncă stabilită în Italia, la Roma a comentat:

„Și eu iau micul dejun în fiecare dimineață la o cafenea din Roma, cu siguranță nu pe Via del Corso. Nu am cheltuit niciodată mai mult de 2,50 euro pe un croissant și o cafea. E rușinos. Dacă mergi la supermarket cu 50 de euro, nu poți pune prea multe în coș, aici să zicem că cu 50 de euro poți cumpăra puțin mai mult dacă știi să faci cumpărături. La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată.”

