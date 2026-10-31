Ambasada SUA la Moscova anunță sâmbătă o amenințare de atentat la Muzeul-Rezervație „Țarițîno” din capitala rusă. Washingtonul colaborează cu autoritățile ruse pentru gestionarea situației.

Ambasada SUA avertizează asupra unei amenințări cu victime în masă la un muzeu din Moscova

Avertismentul a fost publicat de Ambasada SUA la Moscova, care a precizat că amenințarea vizează Muzeul-Rezervație Țarițîno, situat pe strada Dolskaya nr. 1 din capitala rusă, și că aceasta ar urma să se materializeze chiar pe 31 octombrie.

„Ambasada SUA la Moscova are cunoștință despre o amenințare credibilă privind un incident cu victime în masă, ASTĂZI, 31 octombrie, la Muzeul-Rezervație Țarițîno din Moscova”, a transmis misiunea diplomatică americană.

Acțiuni recomandate de ambasada SUA la Moscova:

• Evitați Muzeul-Rezervație Țaritsyno ASTĂZI, 31 octombrie 2026. Stați departe de zonă, rămâneți vigilent și evitați locurile agglomerate;

• Fiți atenți la împrejurimi;

• Revizuiți-vă planul personal de securitate.;

• Păstrați telefonul mobil încărcat în caz de urgență;

• Aveți asupra dumneavoastră documente de identitate;

• Monitorizați mass-media locală pentru informații suplimentare.

Reprezentanții serviciului rus au precizat că sunt luate măsurile corespunzătoare în urma informațiilor primite.

Security Alert: Threat to Tsaritysyno Museum Reserve in Moscow The U.S. Embassy in Moscow is aware of a credible threat of a mass casualty event TODAY October 31, at the Tsaritsyno Museum Reserve in Moscow at Dolskaya Ulitsa 1, Moscow, Russia 11569. The U.S. government is coordinating with appropriate Russian authorities on a response. Actions to take: Avoid the Tsaritsyno Museum Reserve location TODAY, October 31, 2026. Avoid the area, stay alert, and avoid crowds.

Be aware of your surroundings.

Review your personal security plan.

Keep your cellphone charged in case of emergency.

Carry proper identification.

Monitor local media for any further information

Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP ) to receive health and security updates. Assistance: U.S. Embassy Moscow, Russia

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Complexul Muzeal Țarițîno este un ansamblu de palate imperiale și parcuri din sudul Moscovei, un loc popular pentru vizitatori, în special în weekend.

Avertisment după acuzațiile la adresa lui Volodimir Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, încearcă să saboteze procesul de soluționare a conflictului din Ucraina, în contextul eforturilor diplomatice depuse de Rusia și Statele Unite. Declarația a fost făcută pe 28 octombrie de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Pe fondul eforturilor diplomatice ale părților rusă și americană de a relua consultările privind soluționarea conflictului din Ucraina, Zelenski nu doar că își continuă încercările de a sabota acest proces, formulând public condiții despre care știe că sunt inacceptabile, ci și autorizează noi acte teroriste și atacuri împotriva populației civile din țara noastră”, a declarat Zarova în cadrul unui briefing de presă..

Potrivit Mariei Zaharova, forțele ucrainene au atacat, în ultimele cinci zile, locuințe, instituții sociale, obiective de infrastructură edilitară și alte ținte civile de pe teritoriul Rusiei.

Foto: tsaritsyno-museum.ru